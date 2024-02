Violencia en Tuluá: ‘La Inmaculada’ se pronuncia y advierte sobre supuesta “trampa” del Gobierno

En un documento de 26 renglones justifican la arremetida que ya deja dos personas fallecidas, ocho vehículos quemados y once ataques. En efecto, las autoridades decretaron toque de queda y militarizaron la región.

“Solo quieren oprimir a la población carcelaria, como muy bien saben hacer . Ellos creen y piensan que con oprimir a las personas se soluciona todo y ustedes bien lo saben que no es así”, agregaron los integrantes de ‘La Inmaculada’.

El mensaje estuvo acompañado de una delicada advertencia: “Mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulneren sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas”, concluyó el texto.