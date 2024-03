La pesadilla para lograr la cita de pasaporte con la Cancillería

SEMANA recibió múltiples quejas de personas que sostienen que la página de solicitud de pasaportes de la Cancillería no funciona. De inmediato se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer su versión. Según explicó la cartera, la página funciona con normalidad, tan solo que hay que estar pendientes a las 5:00 p.m., cuando se habilita el sitio para agendar la cita para expedición o renovación del pasaporte.

“Está funcionando con normalidad. Hay que tener en cuenta que las cantidades de citas son limitadas y cuando se llena el cupo, se cierran”, explicaron desde la Cancillería ante la solicitud de SEMANA y luego de intentarlo por una semana consecutiva.

Por enésima ocasión, y posterior a la respuesta de Cancillería, SEMANA hizo el ejercicio. Y el asunto es el siguiente:

En la página de la Cancillería aparece esta información:

“Solicitar su cita es muy fácil”, dice en el anuncio del sitio https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/solicitar-su-cita-muy-facil

“Agende la cita en la oficina de su preferencia, Calle 53, Sede Norte o Sede Centro, a través del siguiente enlace: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml”, agrega el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Solicitar su cita es muy fácil - Imagen de Cancillería | Foto: Cancillería

Posteriormente, al entrar al enlace que ahí mencionan en amarillo aparece esto: “No hay citas disponibles”

No hay citas disponibles - Cancillería | Foto: Cancillería

Y no hay citas disponibles porque no son las 5:00 p.m. Cualquier persona que intente entrar a este enlace en un horario diferente no lo logrará.

¿Y qué pasa a las 5:00 p.m.? Cientos de miles de personas se abalanzan contra el sitio para intentar entrar y colapsa dicha web. Algunos podrán decir que lograron su objetivo mientras que miles de personas entran en desespero porque el sitio no les carga y sale el mensaje: “La conexión ha caducado. Ha ocurrido un error al conectar con tramitesmre.cancilleria.gov.co. El sitio podría estar no disponible temporalmente o demasiado ocupado. Vuelva a intentarlo en unos momentos. Si no puede cargar ninguna página, compruebe la conexión de red de su equipo. Si su equipo o red están protegidos por un cortafuegos o proxy, asegúrese de que Firefox tiene permiso para acceder a la web”.

Otras personas se encuentran con este mensaje:

No se puede acceder a este sitio, dice en la web dispuesta por Cancillería | Foto: Foto del sitio dispuesto por Cancillería

De acuerdo con la respuesta de la Cancillería a SEMANA, en Bogotá se están otorgando 3.500 citas diariamente para trámites de pasaportes. Con evidencia de que el proceso es bastante accidentado y claramente el sitio funciona con normalidad, pero colapsa a la hora que debe funcionar, SEMANA consultó por más respuestas antes las evidencias y respondieron que lo escalarían y posterior a ello no se han pronunciado.

Generalmente, luego de 45 minutos, pasadas las 5:00 p.m., el sitio vuelve a servir y queda con el mensaje de “no hay citas disponibles”, de tal manera que la persona que quiere la cita debe volver a intentarlo cuantas veces sea necesario a las 5:00 de la tarde del día siguiente y así sucesivamente hasta que cuente con suerte, arriesgándose a no contar con el documento cuando realmente lo necesita. ¿Por qué únicamente funciona a esa hora? Es la incógnita.

El 5 de marzo pasado, Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, asistió a citación de control político ante la Comisión Segunda de la Cámara para absolver dudas de los representantes sobre el proceso licitatorio actualmente en curso para adjudicar el contrato de fabricación de pasaportes colombianos. Durante su intervención, Murillo sostuvo que el proceso actual no afecta de ninguna manera la expedición de los pasaportes a la ciudadanía. “Contamos con cerca de siete meses que nos permiten tomar decisiones y garantizar que no hay ninguna afectación”, indicó al tiempo que expresó que en todo este trámite, él ha actuado de acuerdo a la norma; que no se deja presionar de nadie y que todo se está haciendo con un principio de seriedad, evaluando todo desde la perspectiva técnica y jurídica las opciones que se tienen. “Quiero darle esa tranquilidad a esta comisión, a este congreso y a la ciudadanía”, dijo cuando recalcó que en este momento no hay inconvenientes en la expedición de pasaportes y que las oficinas en Colombia y el exterior funcionan sin problemas.

“A mi llegada (como canciller encargado) decidimos, por múltiples sugerencias y observaciones que se hicieron dentro del proceso licitatorio - LP 003, suspenderlo, estudiar esas observaciones, pero analizar el proceso de manera integral”, aseguró y puntualizó en que infortunadamente este ha sido un proceso muy accidentado que en ningún momento ha puesto en riesgo al país de quedarse sin pasaportes.

“Nos encontramos en la etapa de hacer consultas, hemos elevado consultas a la Agencia Internacional de Defensa Jurídica del Estado, hemos elevado consulta a Colombia compra eficiente, hemos elevado consulta a la Secretaría jurídica de Presidencia para tener una posición unificada de Gobierno y ¿por qué lo hago?, lo hago porque hubo diferencia de posiciones, en distintas entidades del gobierno. No queremos que eso vuelva suceder, tenemos que tener una posición unificada de gobierno por eso las consultas y no descartamos obviamente la consulta al Consejo de Estado para que la estrategia jurídica que tenemos, sea una estrategia jurídica, que concuerda tanto el gobierno como estas instancias”, aseguró.