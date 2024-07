“La prevalencia de ideación suicida de los residentes de Colombia llega al 15,7%”: médica colombiana estudiante en Harvard

SEMANA: El debate sobre las condiciones en que trabajan los residentes médicos ha conmovido a muchos colombianos que no sabían que eso sucedía. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esta especialidad en Colombia y en países como Estados Unidos?

Juliana Villanueva: En la mayoría de países, ser residente es un trabajo como cualquier otro. En Colombia, se considera al residente un estudiante. Es un empleado al que le pagan un sueldo, que no es muy alto, pero también que paga una matrícula. Entonces eso los deja como en una especie de limbo entre ser estudiante y ser trabajador. Son tres a cinco años en los que los médicos se entrenan para ser especialistas. En Colombia, usualmente llegan a las 3 de la mañana al hospital para que a las 7 ya conozca las historias de 40 pacientes. Luego hay actividades como estar cirugía o urgencias. Y se van después de las 8 de la noche. Cubren fines de semana y hacen además turnos. Son demasiadas horas que no les permiten ni dormir. En este momento somos uno de los pocos países en Latinoamérica que sigue pagando por hacer residencia que sigue pagando una matrícula.

En Estados Unidos, en cambio, las horas son limitadas y en el momento en que llegas a esas horas, el sistema se bloquea y no puedes seguir trabajando en el hospital con tu usuario. En estos hospitales, es el profesor el que firma y responde por todos los procedimientos. En Colombia, aveces el profesor se va y el residente se queda solo. Si fuera su mamá, a usted le gustaría eso? que no la atendiera el especialista sino el que está aprendiendo. Yo no creo.

SEMANA: ¿Qué consecuencia tiene médicamente esas jornadas extenuantes?

Juliana Villanueva: Hay un montón de estudios sobre cuánto debería dormir un residente. Esto no nos lo inventamos nosotros y lo que nosotros estamos pidiendo no es porque nos parezca. Hay un límite de horas de trabajo que tampoco se cumplen. ¿Cuál es tu capacidad de pensar con claridad si llega a suceder algo? ¿Cuál es tu rapidez para reaccionar cuando llevas tantas horas sin dormir? No dormir lo suficiente afecta cognitivamente.

SEMANA: ¿Eso se debe a una cultura de maltrato o una explotación laboral para no contratar más personal?

Juliana Villanueva: Yo creo que es un poco de ambas. Los hospitales universitarios abusan del residente para no contratar médicos, porque el residente es una mano de obra barata. Llegan a trabajar como especialistas con un sueldo menor del de un médico general. Pero también está la parte cultural de que a los de arriba les tocó así de duro y son muy buenos entonces a los que están abajo les tiene que tocar igual. Este es un problema tan económico como cultural.

SEMANA: ¿Cuáles son las consecuencias de esto que pasando?

Juliana Villanueva: Voy a compartirles solo algunos datos de lo grave que es el panorama en Colombia. La prevalencia de ideación suicida de los residentes de Colombia puede llegar a ser del 15.7 %. La tasa global de acoso laboral para el 2020 en residentes de cirugía estaba alrededor del 49 %. 14.9% de las mujeres reportaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual. En el 2020 se reporto un deficit de 10.229 especialistas médicos. Si no cuidamos a nuestros residentes este deficit solo va a aumentar.

SEMANA: ¿Qué cree que este debate sinifique para el gremio médico?

Juliana Villanueva: No es algo que se hable por primera vez. Y la verdad siempre que se trata el tema, las cosas quedan igual. Tras la promulgación de la Ley de residentes, todos pensamos que las cosas cambiarian y eso no pasó. La ley dice cuántas horas se pueden trabajar, establece que debe haber un pre turno y un post turno. Asegura las vacaciones al año. Nada de eso se cumple.

SEMANA: ¿Y cree que las cosas a raíz de esta catarsis cambien?