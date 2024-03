La promesa rota del presidente Gustavo Petro a una madre que busca a su hijo asesinado en El Salvador

La figura se la había tatuado por gusto en Colombia hace unos años, pero en el país centroamericano es el símbolo de una pandilla rival de la organización criminal más peligrosa de la nación, la Mara Salvatrucha. Por lo cual, fue asesinado por el grupo y enterrado en una fosa común, la cual aún no ha sido ubicada.

Allá solo estuvo 15 días, porque el 11 de enero de 2022 fue la última comunicación que tuve con él. Me llamó, como todas las mañanas, para darme los buenos días. Como de costumbre, me habló: “Mamá, ya estoy listo, voy a salir, la bendición. La amo mucho”. Fue lo último que supe de él.

“Cuando el presidente se pronunció en el caso de mi hijo, realmente me sentí contenta, sentí como un alivio de saber que por fin el presidente se iba a personar del caso de mi hijo e iba a tener la oportunidad de que el caso se esclareciera. Y yo también pudiera tener más facilidad para poder encontrar y traer el cuerpo de mi hijo de regreso”, contó la madre del joven asesinado a SEMANA .

Pérez asegura que ha sido una gran decepción la falta de atención del Gobierno, que en su momento aseguró que iba a colaborar para esclarecer el crimen y ayudar a repatriar el cuerpo. “Me ha llenado de una gran tristeza al ver que solo fueron palabras y hasta el momento no me ha ayudado de ninguna forma. Ni siquiera he recibido ninguna notificación del Gobierno de alguna ayuda para esclarecer el caso de mi hijo”, manifestó.