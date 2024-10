“La seguridad de la COP 16 está garantizada... Iván (Mordisco) no ha entendido qué significa la revolución por la vida”: Gustavo Petro

“Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional abstenerse de asistir a este evento. No se presenten a este evento mercantil. La COP16 es un fiasco”, respondió desde una cuenta de X, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es administrado por las disidencias de Iván ‘Mordisco’.

El presidente Gustavo Petro contestó a esa amenaza así: “La seguridad de la COP 16 está garantizada. Mordisco no es el jefe de las fuerzas del EM del Cauca. Le interesan los negocios de Coltán, oro ilícito y la detrucción de la selva para entregarle la tierra que despejan los campesinos de selva, a los narcoterratenientes. Iván no ha entendido qué significa la revolución por la vida, no sabe del esfuerzo de toda la humanidad por mantener la Vida en el planeta. Esa es la COP16 que amenaza. Disque revolucionarios al lado de la muerte que desatan los más poderosos de la tierra” (SIC).