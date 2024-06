Las contradicciones entre Olmedo López y Wadith Manzur tras diligencia en la Corte Suprema por la polémica de los ‘carrotanques’

Congresista Wadith Manzur aseguró estar “tranquilo” tras la declaración de Olmedo López en la Corte Suprema. “El doctor Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo, argumentando el principio de no autoincriminarse”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/if7ljho9A3

El siguiente en salir de la Sala de Instrucción fue el representante Manzur, quien aseguró que “estoy muy tranquilo antes mis actuaciones como congresista, porque el día de hoy el doctor Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo. Argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse hasta tanto no se resuelva la situación de su principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación. Aquí estoy dándole la cara al país, a la ciudadanía, a la justicia, frente a cualquier cuestionamiento que tengan”.