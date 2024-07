Las explicaciones de William Dau sobre las 41 investigaciones que le lleva la Procuraduría a su alcaldía en Cartagena

El exalcalde de Cartagena, William Dau, tuvo un extenso diálogo con SEMANA para dar explicaciones sobre las 41 investigaciones activas que le adelanta hoy la Procuraduría General por casos de irrespeto, irregularidades en contratación, funciones que hizo cuando estaba de vacaciones y otro puñado de quejas que pesan en su contra.

El abogado Simón Hernández, defensa de Dau, explicó que “lo que esta ocurriendo contra él es grave. Desde que inició su mandato, la Procuraduría le abrió 73 procesos disciplinarios, de los cuales 41 siguen vigentes. Cuando ha sido mi representado el que ha denunciado corrupción, lo investigan a él por los términos que habría utilizado para poner de presente esas circunstancias”.

William Dau advirtió que esta viviendo una persecución política por parte de la procuradora General, Margarita Cabello, y llevara su caso hasta instancias internacionales. En la última semana, el ente de control lo inhabilitó y destituyó por más de 9 años por las inconsistencias que se habrían presentado en la licitación para que Cartagena adquiriera pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19 durante la pandemia. Esta es la entrevista:

Exalcalde, arranquemos hablando sobre esta última sanción que le ha dado la Procuraduría. Nueve años de inhabilidad y suspensión por un tema que tiene que ver con unos contratos en su alcaldía en Cartagena para adquirir diez mil pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19. ¿Qué dice usted al respecto?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: Bueno, fíjese en el titular que saca la Procuraduría es: “Procuraduría inhabilita por 9 años a exalcalde Dau por contrato “735 millones pruebas COVID”. Inmediatamente, la gente piensa, Dau es un corrupto que se robó $735 millones. La realidad, de los “735 millones del valor de contrato no se pagó ni un solo peso. Y no solo eso, sino que Dau les aplicó la cláusula penal que les cobró y ellos pagaron el 10% de cláusula penal. O sea, no sólo que no se pagó el contrato, sino que recibimos 73 millones de pesos y aun así tienen el descaro, la desfachatez, de decir que por nueve años yo no puedo lanzarme a ningún cargo público. Le están quitando al pueblo cartagenero el derecho de volverme a elegir como su alcalde.

¿En un principio por qué ese oferente aparece como uno de las opciones para que se quede con ese contrato? ¿A ustedes qué estudio los llevó hasta allá?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: eso fue en marzo o abril de 2020. El 16 de marzo de 2020 fue cuando se declaró la pandemia COVID. Nunca había sucedido antes. Cartagena, yo como alcalde de Cartagena, cerré la ciudad uno o dos días antes de que el presidente Iván Duque lo hiciera con el resto de Colombia. Recibimos una circular del entonces procurador Fernando Carrillo diciéndole a todos los mandatarios regionales, no salir a ejecutar para enfrentar el Covid-19 es tan malo como robarse la plata. Entonces estaba comenzando y había mucha especulación. Ustedes recordarán lo que era, por ejemplo, un tapabocas que valía 2 mil pesos, cuando comenzó la especulación subía de 10 a 20 mil pesos cada tapa boca. Nosotros solicitamos varias cotizaciones para las pruebas rápidas (...) se pidieron varias cotizaciones para las pruebas rápidas. Uno solo respondió, los demás no. El que respondió dijo que demostró que su objeto social lo podía hacer. Estaba registrado en Cámara de Comercio, había tenido contrato con otras entidades. Entonces, bueno, vamos con ese. Y se era presa por emergencia porque estaba de COVID y nadie sabía nada de respecto.

En ese fallo, la Procuraduría habla de que la administración suya en Cartagena solamente cotiza a un oferente y por caer en esa especie de error termina en otra cadena de irregularidades como los sobrecostos.

Exalcalde de Cartagena, William Dau: sí, recibimos una sola cotización. Solicitamos varias y uno solo respondió. Recuerden que eso era el grande despelote cuando comenzó el COVID, todo el mundo estaba corriendo, buscando que donde consigue el gel, que los tapabocas, que el alcohol. Nosotros salimos, buscamos varios, se les solicitó y uno solo presentó cotización y con ese fue cotizamos. Ahora la Procuraduría también ya mucho después del hecho, cuando ya se calmó, se regularizaron las condiciones con el COVID en todo el país, entonces se pusieron a mirar cuánto estaban pidiendo aquí, cuánto estaban pidiendo allá, así no era durante el COVID, todo era corriendo y sacar rápido, uno no tenía tiempo. La Procuraduría pudo porque mucho después ellos fueron.

¿Al final no se ejecutó ese contrato?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: no se ejecutó, no se pagó ni un centavo.

¿Específicamente por qué no se ejecuta esa licitación en medio de la emergencia que vivía la ciudad?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: no se paga porque ellos no cumplieron a tiempo, vimos que no iban a cumplir y en lugar de nosotros terminar y entrar a pleitear, esperamos que se venciera el plazo e inmediatamente ya teníamos lista la resolución declarando desierto para liquidar el contrato, estaba listo, estaba esperando que llegara, pulseando que no llegara, mirando la hora de reloj para ‘téngale maestro’.

¿Entonces hoy usted está destituido e inhabilitado por 9 años por un contrato que no se ejecutó?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: correcto, por un contrato que no se ejecutó y que le cobramos al contratista 10% valor de contrato y se lo sacamos. No solo que no se pagó sino que recibimos 73 millones de pesos más.

Sus abogados y sus asesores consideran que usted se está convirtiendo en uno de los exmandatarios más investigados disciplinariamente. ¿Qué decir frente a esas actuaciones que ha venido adelantando la Procuraduría en su contra?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: es que no es uno de los más investigados, es el más investigado actualmente en toda Colombia y según me dijo uno de mis abogados, posiblemente el funcionario público más investigado en la historia de este país. Inicialmente, habíamos comenzado con ochenta y pico de procesos, luego fueron acumulando cuando me abrieron varios procesos sobre el mismo hecho, también acumularon varios procesos porque yo soy mal hablado, porque le dije a la Procuraduría un insulto en una ocasión, se los volví a insultar en otra ocasión, entonces eso también los acumularon y bajaron como a 60 me dicen que ahorita quedan como 40 procesos todavía activos, pero no me importa si me sancionan, el hecho es que lo que están es invalidándome, invisibilizándome ante el electorado cartagenero con la gente que sí me quiere.

¿Usted considera que hay una persecución por parte de la Procuraduría a su carrera política?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: sí, indudablemente. Y esto te lo sustento con hechos. Primero, el número de denuncias que hay contra Dau. Como te dije, el funcionario público más investigado en la historia de Colombia. Segundo, la celeridad que le dan a los casos contra Dau por ser mal hablado en lugar de darle celeridad a los casos que le interesan a la población, que son los casos de corrupción, los grandes. El hecho que no me tuve que meter una tutela para que la Procuraduría me dé copia de los expedientes de los casos que tienen en contra mía, Mis abogados no me podían defender porque no tenían los expedientes. Se los pedimos y no los dieron. La relación de los procesos y los expedientes, tocó meterle una tutela. Apenas metieron la tutela, es que los entregaron.

Usted tiene hasta investigaciones por eso, porque dice la Procuraduría que usted pidió parte de los expedientes con personas que no estaban dentro de ese proceso disciplinario.

Exalcalde de Cartagena, William Dau: eso es otra cosa. La jefa de nuestra oficina de Transparencia y Anticorrupción, yo le ordené enviar, le di unos recibos de pago porque yo, William Dau solicito esas copias. Entonces a la jefe de la oficina de Transparencia yo le di copia de los recibos de pago y le dije por favor mándaselos a la Procuraduría. Por el hecho que ella mandó los recibos de pago que yo había solicitado, que yo pagué, entonces le abrieron un proceso a ella. ¡Qué locura! Y así como eso, le han abierto un proceso a todo el mundo de la administración (...) Al interior de la Procuraduría se ve que todos están siguiendo órdenes de una misma entidad. Todas están simultáneamente moviendo todos los procesos contra Dau, hasta el punto que las firmas de abogados que me está trabajando no dan abasto.

¿Quién supone usted que está liderando todas esas movidas?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: todos los 5.000, 6.000, no sé cuánto funcionarios tiene la Procuraduría, todo siguen las instrucciones de Margarita Cabello, yo la llamo “La Malandrina’ mayor de Colombia.

¿Cree usted que esos rifirrafes y encuentros que usted ha tenido de frente con la Procuradora General, hoy se le convierten en el historial disciplinario con el que hoy cuenta?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: es que no solo es el rifirrafe, es que yo soy activista anticorrupción desde 1996, he denunciado a cientos de funcionarios públicos y yo tengo años diciendo que los organismos de control son la columna dorsal de la corrupción en Colombia. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. En este caso ahorita ya tenemos contralor, el contralor nuevo, tenemos fiscal nuevo, pero todavía están ahí los recalcitrantes amigos de los políticos tradicionales corruptos dándole en la Fiscalía.

En SEMANA consultamos a la Procuraduría y nos dicen que usted tiene en estos momentos 41 procesos activos, de los cuales, hay entre 13 a 17 son por casos que tienen que ver con irrespeto, con estigmatización a la prensa, injuria y calumnia, provocaciones que llevan a la violencia. ¿Qué tiene que decir sobre esas investigaciones?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: ellos te dijeron de los 41 procesos, si hay aunque sea uno que tenga que ver con corrupción, un solo proceso donde digan se robaron un peso, eso no lo hay. ¿Qué es lo que están haciendo? Esto es una persecución política contra una persona que es libre, sin ataduras de la clase política. Ahora, ¿qué están haciendo? En Colombia tienen a la sociedad civil polarizada, la clase política, todos los políticos tienen a la sociedad civil colombiana polarizada, tienen a los colombianos peleando unos contra otros, que la derecha contra la izquierda, que es la izquierda contra la derecha y todo eso es pura paja de los políticos para embolatar a la población colombiana para ellos seguir robándose el billete.

Usted habla de que no hay casos de corrupción, pero quiero mencionarle unos que reporta la Procuraduría para que me explique si es corrupción o qué hay detrás de eso.

Exalcalde de Cartagena, William Dau: le advierto que yo no conozco a fondo todos los casos. Es tal la cosa de la Procuraduría, por ejemplo, el año pasado, mi último año en la Alcaldía, que hay una cantidad de procesos que me nombraban defensores de oficio, porque yo o me dedicaba a ser alcalde y a manejar la ciudad de Cartagena, y dejaba que me nombraban el defensor de oficio o me dedicaba de lleno a defenderme la procuraduría y Cartagena al chorizo. Yo no podía hacer eso.

Uno de esos procesos que tiene la Procuraduría habla de presuntas irregularidades en las etapas de planeación y ejecución del proyecto de inversión Bepin. Lo denominan construcción de obras de prevención y mitigación de la erosión costera en el sector de El Cabrero en la ciudad de Cartagena de Indias. Un contrato por más de 21 mil millones de pesos y esa investigación está ahí. ¿Usted la conoce?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: no tengo ni idea de cuál proceso es eso. Mira, a mí me han abierto procesos por cosas hechas del alcalde anterior y a mí me abren un proceso por algo que pasó por ejemplo en el año 2019, yo entré en el primer año, el primero de enero de 2020 y no cita no involucra al alcalde anterior sino a partir de mi. Este contrato la verdad no sé si es un contrato viejo o de qué se trata. Si supiera con gusto te diría.

La Procuraduría también lo investiga por presuntas irregularidades con la inversión denominada implementación de estrategias de recuperación nutricional de niños de cero a cinco años. Dicen que esa plata salió del recurso de Sistema General de Regalías y tuvo un valor cercano a los 10 mil millones de pesos. ¿De eso tendrá algo en el radar?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: estoy hablando aquí en piloto automático, porque dice 10 mil millones de pesos. No sé si es el mismo caso, pero yo recuerdo un contrato de alimentación que querían hacer del DADIS, la Secretaría de Salud, por 10 mil millones de pesos para nutrición de la primera infancia. Pero entonces había muchos problemas porque ellos querían dirigir lo que la gente mía, de mi confianza en jurídica y en Secretaría General, decían que todo parecía que en salud estaban haciendo un proceso dirigido, amañado. Habían puesto que exigían que tenían que tener el contratista tantos vehículos propios antes de poder presentar una propuesta, que tenían que tener unas bodegas con cuartos refrigerados propios en Cartagena, que estaban y entonces ya eso me olía demasiado feo y yo dije no hagamos el contrato, pero no sé si es a ese que se refiere.

Usted tiene investigaciones hasta de actuaciones que realizó cuando estaba de vacaciones, dice la Procuraduría.

Exalcalde de Cartagena, William Dau: eso tiene que ver con lo siguiente. Para poder viajar al exterior y poder cobrar viáticos en temas oficiales, se necesita autorización del Concejo. Si es de vacaciones no se necesita. Yo pedí autorización, supongo que el incidente este, para ir a una convención mundial de las Naciones Unidas contra la corrupción en Egipto, fue hace como dos años, y el Concejo dijo no Dau ya tú tienes el sol a espaldas no te aprobamos el viaje al exterior. A mí me invitaron por cuenta de una entidad en el exterior, me pagaron los pasajes y yo entonces tomé días de vacaciones, sin pago y me fui a mi conferencia. Entonces hay un concejal de oposición a quien yo tildaba “la viejita chismosa” que todo lo que yo hacía enseguida salía corriendo a denunciar entonces él dijo, Dau se fue en vacaciones, entonces él no puede representar la alcaldía. El solo hecho de tomar vacaciones estar en vacaciones no significa que yo no soy el alcalde de Cartagena.

¿Usted siente una persecución desde los mismos mandatarios locales frente a la gestión que hizo en ese momento?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: sí, claro. Frente a la actual administración, sí.

¿Y frente a los Concejales que estaban durante su administración?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: en tres ocasiones yo quise conseguir unos préstamos para hacer obras que requería Cartagena y las tres veces me dieron que no, por qué, porque no les daba peaje, porque no había comisión. Al actual alcalde sí rapidito le están dando bueno para terminar con este tema de las investigaciones.

Para terminar con este tema de las investigaciones quisiera preguntarle sólo por una queja que le llega a la Procuraduría en su contra y es sobre un presunto pago 1.100 millones de pesos a sus secretarios y asesores de la vigencia 2020 en gastos de representación que no estaban autorizados.

Exalcalde de Cartagena, William Dau: ese caso lo metieron a la Procuraduría, pero ese inicio fue en la Contraloría Distrital de Cartagena, que dijeron que yo no podía pagar algo que se venía haciendo desde años siempre a todos los secretarios se lo pagaban, el sueldo básico más viáticos. En la Contraloría Distrital me explicaron la sanción en la Contraloría General después eso subió y no sólo lo echaron para atrás sino pidieron investigar penalmente al Contralor Distrital que lo hizo. La ley establece que los funcionarios regionales se le puede pagar hasta un tope salario, entonces se le daba una parte en sueldo y otros viáticos pero sumaba el sueldo más viático todavía están por debajo del tope que establece la nación de máximo que se puede pagar y así es como estaba. Entonces la Procuraduría había dicho antes de ser alcalde, al anterior alcalde, señor arregle esto, no puede seguir pagando como gasto de representación y él no lo hizo, yo si lo hice y lo hice desde el principio de mi administración al 31 diciembre del año 2020 porque esto tocaba aprobación del Concejo. El consejo aprobó poner lo que era el sueldo más gasto de representación, el consejo aprobó sumarlo y ponerlo todo nada más como sueldo retroactivo.

Y sobre esa queja que llega la Procuraduría que dice que usted pagó esos gastos de representación a asesores y secretarios sin estar autorizado para hacerlo.

Exalcalde de Cartagena, William Dau: claro que estaba, es que eso ya la Contraloría falló. Igualmente cuando nosotros entramos a la administración, el primer año hicimos una investigación en todas las dependencias, los actos de corrupción que heredamos, lo que vimos que venía de la anterior administración, los documentamos, los sacábamos en vivo, tuvimos que hacerlo en tres sesiones en vivo porque eran demasiadas las denuncias contundentes, en una de ellas por ejemplo la Fiscalía ya había imputado cargos a alguien, le mandamos esas denuncias a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, mientras la Fiscalía ya ha imputado algunas cosas, la Procuraduría en mes y medio cerró todo, dijo aquí no abrimos investigación, aquí no pasó nada, aquí todo está bien. Cosas tan serias, tan graves como por ejemplo el secretario jurídico de Cartagena, nada menos que el abogado número uno de la ciudad de Cartagena robándose, creo que eran seis mil millones de pesos de títulos judiciales. La secretaria general de la alcaldía tratando de robarse un pago judicial de seis millones de dólares y otro de agua de 25 mil millones de pesos y todo eso lo denunciamos en ese libro blanco y la Procuraduría no investigó, no hizo nada, pero los casos contra Dau por decir que es alguien mal hablado, ahí sí, téngale.

Eso le iba a preguntar, por ese caso del irrespeto que lo sancionan a usted cuatro meses ¿cómo va esa sanción?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: eso ya quedó en firme Falta ahorita conceder estado porque en segunda instancia, pero ellos dicen no es independiente la segunda instancia, pero mentiras tanto primero a segunda instancia le reportan a una misma persona natural, que es Margarita Cabello, pero qué es lo que pasó ahí eso es porque Dau dijo en relación con un evento que estaba sucediendo en Cartagena, yo dije en la Universidad de Cartagena “hay un nido de ratas”. Qué ha debido hacer la Procuraduría, el deber ser, decir señor Dau venga acá, usted dijo eso, dónde están las pruebas y usted se ratifica, muéstrame las pruebas de que hay un nido de ratas, y

¿La Procuraduría ha investigado eso?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: no Asumieron que yo estaba siendo irrespetuoso y de entrada me abrieron un proceso a mí. En el proceso yo llevé testigos, profesores, alumnos, sindicatos, de todo. Llevé recortes de prensa de ex directores que habían estado en la cárcel, imputados, escándalos, y aún así hicieron caso omiso y dijeron que no, que yo había faltado el respeto y me sancionaron cuatro meses en lugar de ellos investigar, y así es todo lo que ellos hacen.

Exalcalde ¿qué hacer ahora con esto que usted considera como una persecución de la procuradora Margarita Cabello, ha pensado llevar esto a instancias internacionales?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: primero tenemos que agotar aquí en Colombia para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya eso ya sólo hemos hablado y he hecho varios contactos para gente que me puede representar en la ciudad de Washington en ese tema.

Y es que hay un antecedente que es el caso Petro versus Colombia, que a la final la Corte dice la Procuraduría no podría sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular. ¿Cómo cree usted que tiene que ir su caso?

Exalcalde de Cartagena, William Dau: para mí eso lo tenemos que ganar porque lo que está haciendo la Procuraduría, con Margarita Cabello a la cabeza, es burlándose de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte dijo ustedes no pueden suspender, tiene que ser un juez, entonces aquí se inventaron una ley se metieron no sé cuántas decenas de miles de millones de pesos para hacer concurso y contratar no sé cuánta gente adicional para hacer la segunda instancia pero todavía es la misma Procuraduría. Entonces dicen que de todas maneras para la sanción necesita ser verificada por el Consejo de Estado, pero entonces como ya no soy alcalde, ella dice que ya no hay que llevarlo al Consejo de Estado, por ejemplo, esta sanción de los cuatro meses como ya no soy alcalde se convierte en una multa de 49 millones de pesos.

Para terminar, le pregunto sobre una propuesta que nace de la reforma a la justicia que propone el gobierno Petro y es quitarle lo que se ha conocido popularmente como ‘los dientes’ a la Procuraduría frente a esas sanciones e inhabilidades a los funcionarios elegidos por voto popular. ¿Está de acuerdo con esa propuesta?