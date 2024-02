Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, canta victoria por aprobación parcial del principio de oportunidad a Day Vásquez. ¿Por qué?

Laura Ojeda no le da crédito al arrepentimiento de Vásquez. “Qué persecución tan injusta. Se han empecinado en mostrar a una persona completamente distinta a lo que realmente es. No se cansan de atropellar a un hombre bueno y de corazón noble (Nicolás Petro). En la verdadera historia, él no merece este show, y todo por la asquerosa política. Algún día se desmantelará tanta patraña”, dijo ella en una publicación en sus redes sociales en las cuales no mencionó a Vásquez.