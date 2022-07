Licencia de conducción: así serán las nuevas pruebas

Con el propósito de elevar el nivel de exigencia en las pruebas para obtener la licencia de conducción en Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó el prototipo de la primera pista automatizada para evaluar las habilidades de los conductores.

Hasta ahora, las pruebas prácticas se enfocaban en la calificación del instructor cuando salía a carretera con el alumno, sin embargo, la ANSV anticipó que se incluirá un componente tecnológico para obtener un mejor perfil de las habilidades del aplicante.

Para ello, la ANSV trabajó en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia para trazar la pista de habilidades que será referente para los futuros Centros de Apoyo Logísticos de Evaluación (CALE).

“Se instrumentaron dos pruebas: una en pista y otra en vía pública. La primera evalúa destrezas para maniobrar un vehículo automotor. La segunda califica habilidades para interactuar con otros actores de la vía”, detalló el video publicado por la ANSV en Twitter.

Adicionalmente, puntualizó que tanto los vehículos tipo carro como motocicleta capturarán información a través de GPS, cámaras y sensores. Para el caso de prueba en pista, también se contará con un sistema de analítica de video, sensores de contacto y de barrera para registrar cada uno de los movimientos.

#EsConHechos ¡Trabajamos #EnEquipo para que la obtención de licencias sea cada vez más segura! 🪪✅



En el campus de @UNALOficial presentamos el prototipo de la primera pista automatizada para evaluar las habilidades de los conductores que desean obtener la licencia de conducción pic.twitter.com/e1LIHDJDQc — Agencia Nacional de Seguridad Vial (@ansvcol) July 23, 2022

“Con la información generada en la prueba, la plataforma tecnológica administrada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial realiza un procesamiento y análisis de datos para arrojar el resultado de la evaluación. De esta manera, hay mayor objetividad y transparencia en la evaluación sobre el comportamiento del aspirante durante las pruebas”, explicó la ANSV.

Para el caso de los motociclistas, el casco y las botas contarán con sensores que permiten saber si el aspirante tiene bien abrochados sus implementos de seguridad, también si los pies están ubicados correctamente durante las pruebas. “Este mecanismo tiene como finalidad fortalecer medidas para que los conductores que están en las vías estén mejor preparados y así reducir siniestros”, concluyó la entidad en su video explicativo.

“Gracias a la señora ministra, viceministros, a los docentes y estudiantes de la U. Nacional y @ansvcol por este trabajo en equipo que aporta a que nuevos conductores salgan a las vías mejor formados”, destacó Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Al igual que la prueba práctica, el componente teórico seguirá siendo exigido por las academias para otorgar la licencia de conducción. En ese sentido, el aspirante debe responder correctamente, al menos, el 80 % de las preguntas.

Esta es la primera pista 100% automatizada en Latinoamérica y fue desarrollada en un trabajo conjunto con la U. Nacional para la evaluación de habilidades de conducción. @UNALOficial@MinTransporteCo @ansvcol https://t.co/SXRLPXKvFj pic.twitter.com/Pk5anwIXgy — Luis Lota (@luislotaANSV) July 22, 2022

Paso a paso para saber si se debe renovar el pase

La Corte Constitucional tumbó la ley que suspendía el vencimiento del pase de conducción debido a que, según adujo en su momento el demandante, incumplía con el principio de identidad flexible en el trámite legislativo, al tiempo que iba en contravía con los artículos 157 y 160 de la Constitución Política de Colombia.

Con esta decisión muchos colombianos se preguntan no solo qué pasará con su licencia, sino cómo renovar este documento debido a que a algunos ya se les venció su vigencia desde el pasado mes de enero.

Ante esta inquietud, el viceministro de Transporte, Camilo Pabón, hizo claridad sobre lo que pasará en adelante tras la declaratoria de inconstitucional de la norma aprobada por el Congreso de la República.

El funcionario recordó que debido a que a más de 4′800.000 colombianos se les iba a vencer la licencia en enero de 2022, el Congreso de la República tramitó la ley 2171 que incluyó temas como el descuento del SOAT por buena conducta y la suspensión de la vigencia de la licencia de conducción.

“La ley únicamente aplica a quienes se les vence la licencia entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022. Podrá transitar sin necesidad de cambiar el plástico y la ley le da tiempo para renovarla”, señaló al anunciar que se ha dado un tiempo más a algunos ciudadanos para ponerse al día con este trámite.

Sin embargo, se recomendó que, si hay dudas sobre la fecha de expiración del pase, una persona puede ingresar a la página web del RUNT y ver con precisión las fechas en las que debe realizar nuevamente el trámite.

Las licencias para servicio particular no tenían vigencia en Colombia hace algunos años, pero desde 2012 se le dieron 10 años a los conductores y pasado ese tiempo, tendrían que renovarlas en 2022. “Es por eso que, en algunos plásticos, incluso, no les sale fecha de vencimiento, pero también deben renovarlo”, indicó Pabón.

El funcionario recordó que el vencimiento para las licencias de conducción en mayores de 60 años no es de 10, sino de 5 años y en el caso de los mayores de 80 años, ese plazo se reduce de 5 a un año.