Lo último: ataque sicarial deja gravemente herido a un comerciante en Kennedy, al sur de Bogotá. Delincuentes dejaron un panfleto

“Saludos y bendiciones de parte de la organizacion por aca le estamos asiendo el llamado de la mejor manera para que tengamos un dialogo y lleguemos a un acuerdo pacifico y nos apoye la organizacion por aqui le habla PEDRITO cabecilla de los satanas no queremos arremeter en contra de ustedes igual que les paso anoche en horas de la madrugada a sus vecinos de la cervecera por no atender nuestro llamado no andamos con juegos negocio que le hagamos el llamado y no respondad lo atacamos o le hacemos un derramamiento de sangre les aconsejo que se acesoren y sepan quienes somos toda la zona la llevamos nosotros y todos se tienen que alinear. (sic)”, son los mensajes que llegan a las víctimas, así tal cual con errores de redacción y ortografía.

“Ya hay comerciantes que han cerrado, otros han entrado en pánico, están bastante preocupados, no saben qué hacer. No hay apoyo de las autoridades, el alcalde no se ve por ningún lado, el secretario de Seguridad no reacciona. No se lleva un consejo de seguridad a la zona en apoyo de los comerciantes que están siendo amenazados. Estamos a merced de la delincuencia. Estos grupos se hacen pasar como Satanás y El Tren de Aragua”, dijo la fuente.