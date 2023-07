Lo último: general (r) Jorge Luis Vargas inscribió oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

En la mañana de este sábado 29 de julio, el exdirector de la Policía Nacional, general (r) Jorge Luis Vargas, inscribió oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Bogotá para participar de las elecciones a celebrarse en octubre próximo en donde se conocerá quién será el reemplazo de la actual mandataria, Claudia López.

Vargas aceptó la invitación que le hizo el partido Cambio Radical, cuyo máximo jefe es el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.

De acuerdo como lo había revelado el general (r) Vargas en entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, si bien él no se considera un político, aceptó la invitación de participar de los comicios porque quiere mejorar la seguridad en Bogotá a raíz de la ola de criminalidad que está afectando a la capital del país.

El general Vargas asegura que en localidades como Kennedy y Suba hay cuadras con control territorial de los delincuentes, donde la Policía tiene que entrar muy fuerte. “Esto no es posible”. | Foto: juan carlos sierra-semana

“Acepté por la seguridad en Bogotá. No podemos permitir que se siga deteriorando. La vamos a recuperar. Bogotá no tiene miedo, Bogotá no se rinde, no tenemos miedo para recuperar la seguridad. Tengo una trayectoria de 38 años de servicio en grandes operaciones y seguridad ciudadana”, dijo Vargas.

Una vez tomó juramento y siendo ya el candidato oficial de Cambio Radical a la Alcaldía de Bogotá, Vargas se refirió nuevamente a la seguridad y defendió su experiencia para llegar al Palacio de Liévano.

“Los invito a que Bogotá no se rinda, y que no se rinda porque vamos a paso firme por la Alcaldía de Bogotá para recuperar la seguridad, Bogotá tiene miedo, los niños tienen miedo, tengo 38 años de experiencia, salvando vidas, protegiendo los ciudadanos de los criminales, toda mi vida he trabajado en Bogotá contra los delincuentes, capturamos a los más peligrosos delincuentes”, comentó.

El ahora candidato de Cambio Radical llegó hasta las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en compañía de concejales de esta colectividad en Bogotá, como Rolando González, Felipe Grillo, César García, entre otros, además de quienes van a aspirar al cabildo distrital.

El general Vargas dice que si llega a ser alcalde va a hacer respetar a Bogotá en la lucha contra el delito y que no les va a pagar a los bandidos, en contravía de la propuesta del Gobierno. | Foto: Daniel reina romero-semana

Así mismo, en el recinto de la Registraduría también se vio al senador David Luna, acompañando al general (r) a inscribir su candidatura. Se esperaba que en lugar también hiciera presencia el exvicepresidente Vargas Lleras, pero no asistió.

“Un grupo de colombianos de Cambio Radical me hizo la propuesta, la discutí con mi familia, mi hijo vive en el exterior y está acá. Mi esposa me dijo: “Ya, no lo piense, tiene que recuperar la seguridad de Bogotá, no lo vaya a dudar un segundo, no vaya a dejar la seguridad en manos de inexpertos o en gente que trabaja para la Casa de Nariño, ¡no!”, señaló Vargas en la entrevista a SEMANA.

De acuerdo con Vargas, Bogotá no merece otro Petro, haciendo referencia a Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico, advirtiendo que la seguridad no puede recaer en él.

“Esto tiene que ser manejado con experticia y conocimiento profundo. Es la mayor crisis de Bogotá. Por eso, hoy quiero comprometerme con los bogotanos”, había indicado Vargas.

De hecho, el general (r) Vargas, quien es un experto en la materia, dio un diagnóstico de lo que está pasando con la seguridad en la capital del país.

“Los delitos de seguridad ciudadana están disparados entre el 27 % y el 30 %, y hasta más. Es decir, el hurto, las lesiones personales, el hurto a residencias y comercio afectan la propiedad, pero también la integridad de las personas. El homicidio ha aumentado 11,3 %; el secuestro, 80 %. El crimen organizado, como lo que ocurre con el Tren de Aragua, se instaló en Bogotá. Las mayores organizaciones de tráfico local de estupefacientes irradian delitos en la ciudad. Están los fleteos. La violencia que estamos experimentando en la ciudad es alarmante”, explicó.

Jorge Luis Vargas | Foto: Semana

De hecho, Vargas se atrevió a asegurar que lo está pasando hoy en Bogotá con la disparada de la delincuencia es producto de falta de liderazgo y ahí lanzó dardos a la alcaldesa Claudia López.

“Es falta de estrategia y conocimiento”, dijo, y a renglón seguido, haciendo referencia a la mandataria distrital, agregó: “Cuando leo su programa de gobierno, en muy pocos sitios la seguridad tiene un papel importante y esta tiene que ser transversal, así es en las grandes capitales del mundo”.

Vargas explicó qué se necesita para contrarrestar esta cruda realidad que se está viviendo en la capital del país.

“Primero es conocimiento, y mucha experiencia. Eso lo tengo. Hay que aumentar el pie de fuerza, todos dicen eso, pero es la forma en que se hace. Hay que liberar a los policías, tener militares que cumplan funciones, apoyando la seguridad ciudadana, y darle mayores herramientas a la Fiscalía. Las propuestas que tengo son muy innovadoras en términos de seguridad y con mucha microgerencia. La Ley 62 indica que el alcalde es quien da las órdenes en términos de Policía”, subrayó.