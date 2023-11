“Lo vamos a matar si no nos dice dónde está el celular”: dramático testimonio del empresario Carlos Ríos, quien sobrevivió a violento atraco en los cerros orientales de Bogotá

Al empresario Carlos Ríos no le quedaron ganas de regresar, al menos por un buen tiempo, a sus caminatas por los cerros orientales de Bogotá después del atraco y retención que sufrió el pasado lunes festivo. Un grupo de 12 hombres lo interceptó, lo obligó a caminar por la montaña y lo retuvo hasta que pudo escaparse de sus raptores.

La odisea de Ríos comenzó a las 7 de la mañana cuando salió a hacer su habitual recorrido por la montaña. En casa lo esperaban a las 8:30 de esa misma mañana del 6 de noviembre para tomar el desayuno, pero no llegó a tiempo y su hija y esposa comenzaron a buscarlo.

Mientras tanto, allá en la montaña que delinea la curva entre la convulsa ciudad y los fríos senderos de los cerros, a Carlos Ruiz le tocó enfrentarse a uno de los retratos de la inseguridad en la capital: un grupo de sujetos lo interceptó mientras se ejercitaba por los caminos arbóreos capitalinos.

“Estaba haciendo deporte y llegaron agresivamente: corriendo, gritando, con un arma de fuego y tres puñales. Me decían que era un atraco, que me quedara quieto. Insulto va, insulto viene, me pegan con la cacha del revólver, me dan par de patadas y me empiezan a preguntar dónde está el celular porque ya me habían requisado y no lo encontraban”, relató a SEMANA.

Al principio eran cinco sujetos, le pidieron entregar el celular, pero él no había llevado su teléfono móvil. Entonces, llegaron otros tres hombres que hablaban con acento extranjero. “Lo vamos a matar si no nos dice dónde está el celular”, le dijeron, y dispararon al aire. Carlos Ríos les respondió que no llevaba un teléfono con él, entonces, lo amenazaron: “Tocó secuestrarlo, llevémonoslo”.

Empresario Carlos Ríos | Foto: Cortesía

Los integrantes de la banda que lo atracó llegaron en grupos. Cuando ya estaba acorralado por ocho sujetos armados con puñales y pistolas, llegaron otros dos. Lo obligaron a subir la montaña hasta las antenas que marcan la parte alta del cerro y allá le esperaban otros dos sujetos: en total quedó custodiado por 12 personas armadas que, al parecer, estaban consumiendo sustancias.

Los sujetos le pasaron un celular para que entrara a su cuenta bancaria para transferirles dinero, pero el banco bloqueó la transacción porque el móvil desde el que estaba ingresando a su cuenta era desconocido.

Sin dinero que enviarles, también sin celular, los sujetos le robaron el reloj deportivo que portaba, el único elemento de valor que llevaba consigo, y lo dejaron al cuidado de solo dos de esas personas porque las otras 10 bajaron una vez más la montaña para atracar a más personas.

Recompensa de hasta $ 20 millones por los ladrones de los cerros orientales en Bogotá. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“A la media hora me dicen que hay que bajar. Pasa otra media hora y me dicen que volvemos a subir, que tenía que irme con ellos porque la decisión de qué se iba a hacer conmigo la iban a tomar arriba. Empezamos a subir, yo me hice el cansado, el retrasado, y cuando se descuidaron y me cogieron un poco de distancia me volteé y empecé a correr para abajo. Me boté al bosque. Ahí me quedé un tiempo esperando que se fueran, que no me buscaran más, y después seguí caminando por el bosque a una parte de la montaña que no conocía. Caminé hasta que escuché a mi hija y a un agente de policía de rescate”, contó Carlos Ríos.

Del atraco, Carlos Ríos quedó con golpes y un par de puñaladas a las que les resta importancia porque “no son relevantes, no fueron profundas”, pero con un claro llamado a las autoridades: se deben recuperar los cerros orientales para los caminantes.

“Les pido que enfrenten a los delincuentes”

“Estoy hablando porque quiero sensibilizar a las autoridades: que nos liberen los cerros porque en los cerros hace ya un buen tiempo la delincuencia se los está tomando poco a poco, ya es una delincuencia más organizada que, si no se paran ya, va a terminar siendo una fuente de delincuencia mucho más agresiva. Le pido a la Policía Metropolitana, al Gaula, que enfrenten estas bandas que llevan operando dos o tres años. Los cerros están complicados hace rato y me permito disentir de la alcaldesa que cree que la solución es que respeten los horarios y los seis senderos autorizados”, llamó la atención el empresario Carlos Ríos.

Claudia López | Foto: Alcaldía de Bogotá

Y es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo que las autoridades disponen de seis rutas seguras custodiadas por la Policía para subir la montaña para evitar ese tipo de casos. López y Ríos se comunicaron una vez las autoridades dieron con el paradero del empresario para que este aportara información sobre el ‘modus operandi’c de los atracadores de los cerros orientales.

“Le expliqué que por más que la gente conozca los cerros porque los ha caminado mucho tiempo, hemos dispuesto desde 2021 una aplicación https://caminos.eaab.gov.co con inscripción previa, horarios y rutas con señalización, guías y policía para evitar estos riesgos”, sostuvo Claudia López.