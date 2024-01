Los testimonios que juegan en contra del canciller Álvaro Leyva tras sanción de la Procuraduría

Lozada, en su declaración a la Procuraduría, manifestó que no realizó ninguna recomendación al ministro respecto de la declaratoria de desierta de la licitación y que tampoco participó en la proyección de dichos actos. Indicó, sobre el particular, que el canciller fue el que determinó que no se podía adjudicar, toda vez que era el único oferente y que no se respetaban los principios de igualdad.