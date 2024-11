Los Uribe, Álvaro, su hermano Santiago y su primo Mario, serán citados como testigos en el juicio contra el exmandatario

También habrá declaraciones clave de las personas más cercanas al expresidente y del mismo Álvaro Uribe Vélez. Pero no irá solo, también serán citados como testigos su hermano Santiago Uribe Vélez, quien acaba de salir absuelto de la investigación por concierto para delinquir y homicidio; y se sumará Mario Uribe Escobar, exsenador y primo del exmandatario.

“Álvaro Uribe Vélez. Para el despacho no es una obligación sino un derecho de la decisión de declarar en juicio”, manifestó la funcionaria judicial al avalar la declaración del exmandatario. “Es el acusado, y no las partes ni los intervinientes, quienes decidirán el momento en el que haga uso o no del derecho a guardar silencio”.