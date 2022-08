“Lucho por mis derechos”: Esperanza Gómez sobre acciones legales que tomó contra Instagram

Esperanza Gómez es una de las actrices colombianas de contenido para adultos más famosas de la industria internacional, debido a la amplia trayectoria que construyó con el tiempo. Su imagen fue tomando fuerza, al punto que su nombre ocupó listas de favoritismo entre productoras y públicos.

Recientemente, la artista fue centro de comentarios y noticias nacionales, debido a información que salió a la luz sobre una acción de tutela que emprendió en contra de Instagram, a raíz de las constantes censuras de las que ha sido víctima.

Gómez se ha quejado de las decisiones que toma la plataforma sobre sus cuentas oficiales, donde reúne millones de usuarios.

A pesar del silencio que existió por parte de la celebridad sobre el proceso que se estaba llevando a cabo, la modelo utilizó su cuenta personal de Twitter para compartir un comunicado oficial, en el cual expresaba la inconformidad que tenía con las políticas de la empresa y el manejo que les da a los contenidos.

“¿Por qué me cerraron mi cuenta oficial de Instagram? En reiteradas ocasiones me han cerrado mis cuentas de Instagram porque supuestamente ‘incumplo con las normas comunitarias de Instagram’ y por este motivo quiero compartir con ustedes mi historia y luchar por mis derechos”, escribió Gómez en el trino, donde anexó el comunicado oficial de su equipo de trabajo.

“A través del presente comunicado informo que, debido a los múltiples ataques de los que he sido objeto y que derivaron en el cierre de mi cuenta oficial de Instagram @esperanzagomez, en la cual contaba con más de cinco millones setecientos mil seguidores. En compañía de mi equipo interdisciplinario The Group, en cabeza de mi asesor legal, Gonzalo Gómez, iniciamos acciones jurídicas en contra de la compañía Meta INC, operador logístico de la red”, se lee en el documento presentado por la celebridad colombiana.

Gómez fue enfática en que esta acción legal la presentaba en medio de su lucha para que sus derechos fueran respetados y validados en cuestión a la igualdad y a la no discriminación por sus contenidos.

En este comunicado se logra ver que la actriz de contenido para adultos hace referencia también “al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la vida digna y a la dignidad humana”, además del derecho a la vida y las decisiones propias que lleve a cabo.

De igual manera, el equipo legal de la artista desglosó detalles del proceso que se desarrolla bajo el cargo de la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien estará al frente de proyectar el sentido del fallo.

“En este sentido, la Honorable Corte Constitucional en auto de sala del 30 de junio de 2022, escogió para su revisión la acción tutelar, correspondiéndole a la Magistrada Natalia Ángel Cabo, quien será la encargada de proyectar el sentido del fallo. Dicha decisión fue publicada en el estado N° 12 del 15 de julio de 2022. Con la presente buscamos la salvaguarda y reivindicación de los derechos que me fueron conculcados por parte del operador de la mentada red social, evitando que con ello se sigan promoviendo actos discriminatorios en estos espacios virtuales”, se lee en el documento.

Por último, la colombiana manifestó las expectativas que tiene con respecto a la lucha por sus derechos, además de la censura a la que ha sido expuesta durante varios años. Su trabajo es reconocido en distintas plataformas digitales, además de los espacios personales que proporcionó para adquirir las ganancias correspondientes.

Por el momento, habrá que esperar cómo resulta este proceso legal y si la actriz saldrá victoriosa con la tutela que implementó a la red social de contenidos audiovisuales.