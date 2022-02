María Fernanda Cabal y Álex Char hablaron en un hotel de Bogotá: ¿respaldo presidencial a la vista?

Tan pronto Óscar Iván Zuluaga fue ungido como candidato único del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal se apartó y no respaldó al aspirante presidencial del uribismo. Aunque Cabal apareció en fotografías y posteriormente habló de disciplina de partido, hoy no está en la campaña del exministro de Hacienda.

La familia Lafaurie-Cabal y Óscar Iván Zuluaga han sido amigos. En 2014, cuando Juan Manuel Santos le ganó al uribista en segunda vuelta, tras el escándalo del hacker, María Fernanda Cabal se convirtió en una de las defensoras acérrimas del hoy candidato presidencial.

Pero esa cercanía es cosa del pasado. Ambos se encontraron en diciembre pasado después de la elección interna del Centro Democrático, pero no hubo compromiso alguno. Es más, el propio Zuluaga no le pidió a Cabal que lo respaldara.

Posteriormente, ambos se reunieron en Barranquilla, en enero de 2022, cuando el uribismo anunció que no formaría parte de la coalición Equipo por Colombia, pero el distanciamiento entre los dos siguió igual.

Esta semana, el congresista Edward Rodríguez le dijo a SEMANA que tenía información que apuntaba a que María Fernanda Cabal se había adherido a la campaña del barranquillero Álex Char.

Por ahora, el tema no es cierto. Cabal, aunque no respalda la aspiración de Zuluaga, no está apoyando a una candidatura presidencial. Sin embargo, tiene claro que el tiempo se agota y se tienen que tomar decisiones.

En la noche de este lunes, la exprecandidata presidencial cenaba con un grupo de jóvenes en el hotel Embassy, en el norte de Bogotá, cuando el aspirante Álex Char se acercó hasta su mesa. El encuentro no fue planeado.

Ella, emocionada, según las imágenes que tiene en su poder SEMANA, se levantó y lo saludó. “Necesito su apoyo”, le dijo él a ella después de darle un abrazo y un beso en la mejilla.

Ella, sin responder, le levantó el dedo de su mano derecha, pero su rostro evidenciaba el fervor político que le despierta el aspirante barranquillero.

El emotivo encuentro fue rápido, no duró más de un minuto, pero dejó en evidencia la simpatía entre ambos dirigentes. Char iba de salida en el hotel, mientras ella siguió departiendo con los jóvenes.

Era la primera vez que Cabal conocía a Char. Aunque desde el Centro Democrático han dicho que ella ya está en esa campaña presidencial, no es cierto.

Cabal sí tiene simpatía con Fuad Char, padre de Álex y cacique político de la Costa Caribe, con quien ella se encontró hace ocho meses en el restaurante La piazzeta en Barranquilla cuando aspiraba a la candidatura única del Centro Democrático. El dirigente le mostró su admiración y respeto.

SEMANA conoció que a Cabal no le disgusta la aspiración presidencial de Char. Y aunque nada está oficializado, no está descartado que ella -que insiste en que el uribismo tiene que votar en la consulta presidencial del 13 de marzo-, incline su balanza hacia el barranquillero. Al fin y al cabo, Zuluaga no se medirá en las urnas en la consulta y la relación entre ambos está más fría que nunca.