“María Fernanda Cabal está apoyando a Alejandro Char”: Edward Rodríguez

SEMANA: ¿Cómo cayó el video de Óscar Iván Zuluaga, quien critica, sin dar nombres, a los uribistas que insisten en votar el 13 de marzo por los candidatos del Equipo por Colombia?

EDWARD RODRÍGUEZ: Quedé muy sorprendido, porque Óscar Iván Zuluaga sabe que la dirigencia, congresistas y todos estamos apoyándolo abiertamente. No obstante, las bases, creo, tienen la libertad de escoger al precandidato que ellos consideren, de votar o no en la consulta del próximo 13 de marzo, y nosotros somos un partido disciplinado que obedece a los criterios de la democracia.

SEMANA: Zuluaga habla de “representantes que no nos representan”. ¿Cómo así?

E.R.: Sería el propio Óscar Iván Zuluaga el que debería salir y contar, no sé si hay algunos congresistas que están abiertamente apoyando algunas de las campañas. Entiendo que la senadora María Fernanda Cabal está apoyando a Alejandro Char, no sé si es cierto o no, pero tendrá ella que explicar al país, lo mismo si ocurre con cualquier otro congresista que no esté bajo los parámetros, porque nuestro candidato hoy es Óscar Iván Zuluaga.

Nuestro partido @CeDemocratico se hizo grande llevando soluciones y no especulando. Sigamos trabajando juntos contra el terrorismo y la violencia. ¡Siempre a favor de Colombia! 💪🏼🇨🇴 pic.twitter.com/IermrAgrCG — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 17, 2022

SEMANA: ¿Cómo así, hay ruido interno sobre congresistas del uribismo que ya están apoyando a otros candidatos presidenciales diferente a Zuluaga?

E.R.: Yo no tengo cómo decirlo, pero la información que me dieron es que María Fernanda Cabal está apoyando a Alejandro Char.

SEMANA: Pero también hay un sector del Centro Democrático con Federico Gutiérrez (…)

E.R.: Y hay un sector que está con Federico Gutiérrez. Hay amigos míos que me dicen que votarán por mí, pero que respaldan la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez. Yo soy un hombre de partido y disciplinado.

SEMANA: ¿La información que le llegó a usted del apoyo de Cabal a la campaña de Álex Char es de buena fuente?

E.R.: Sí, hay fuentes que me han llamado para decirme que María Fernanda está apoyando a Álex Char. Si es así, eso no sería bueno, sería un mal mensaje. Los que estamos en política tenemos que dar ejemplo absolutamente en todo.

SEMANA: ¿No cree que es bueno que los uribistas sean sinceros y confiesen en qué están?

E.R.: Uno tiene que ser transparente, transparente con las bases, el partido tiene que ser disciplinado, pero lo que no podemos nosotros es cercenar los derechos de las bases a participar en una consulta. Eso va más allá de lo que podemos hacer. Hacemos un llamado sólido a las bases, a todo el uribismo, a quienes apoyaron a Duque en la Presidencia para que cerremos filas y apoyemos los senados y cámaras del Centro Democrático. La idea es sacar el mayor número de senadores posibles.

SEMANA: Conclusión: ¿hoy Óscar Iván Zuluaga no cuenta con la totalidad del Centro Democrático?

E.R.: Yo creo que tiene la totalidad del partido, tiene que ganarse el corazón de todos los amigos del partido y lo que sí haremos es evaluar para llegar unificados y sólidos para mayo, es decir, en la primera vuelta contra el que nos toque del Equipo por Colombia y ojalá hacer una alianza con ellos.

SEMANA: Si es cierto que Cabal está con Char y otros congresistas con Fico, ¿qué futuro le espera a la candidatura de Zuluaga?

E.R.: Ganarse el corazón de la ciudadanía y entrar en un diálogo con esa coalición de Equipo por Colombia. Al final, vamos a terminar unidos.

SEMANA: Por último, ¿cuál es el riesgo que se corre si el uribismo vota en masa en las elecciones presidenciales del 13 de marzo?

E.R.: No, yo creo que eso ya se zanjó, nuestro riesgo lo advertí hace mucho tiempo: generaba más emotividad poder trabajar para las elecciones de marzo con precandidato presidencial. No obstante, creo que hubo una decisión equivocada de Óscar Iván Zuluaga que respeto, acato, pero no comparto.