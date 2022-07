Más pruebas contra Jhonier Leal: revelan otra carta que dejó junto a cuerpos de su hermano y su madre

La Fiscalía, que capturó y judicializó a Jhonier Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, presentó ante los jueces el escrito de acusación para obtener una condena en su contra.

Luego de esto, Noticias RCN reveló que las autoridades habían encontrado otra carta escrita por Jhonier, según los grafólogos de la Fiscalía, al lado de los cadáveres de sus víctimas. Allí se encontraba el siguiente mensaje: “Te amo, madre. Todo va a estar bien”.

Esta es la nueva carta que reveló en exclusiva Noticias RCN - Foto: Noticias RCN

Este documento fue realizado por puño y letra de Jhonier según informó el ente acusador, y es una nueva prueba para poder inculpar a Leal del doble asesinato, del cual se declaró inocente.

A pesar de que todo apunta que el hermano de Mauricio Leal es el culpable del homicidio, este se ha mostrado tranquilo, al punto que en plena audiencia, mientras el fiscal Mario Bustos relataba la forma en cómo encontraron los cuerpos sin vida en la noche del 21 de noviembre de 2021, este tuvo que hacer una brusca interrupción para hacerle un fuerte llamado de atención a Jhonier Leal, principal sospechoso de este doble crimen.

El delegado del ente investigador, alzó su voz y le pidió a la jueza 55 de conocimiento de Bogotá que corrigiera al procesado con el fin que no se burlara del recuerdo de sus familiares. “Aunque le cause risa, señor Jhonier, aunque le cause risa, pero esto es totalmente serio, por favor, su señoría le pido por su conducto, que guarde respeto y por su madre y por su hermano, que en paz descansen”, manifestó el fiscal.

Frente a esto, la jueza le pidió al procesado evitar gestos mientras el fiscal leía el escrito de acusación por los delitos de homicidio agravado y manipulación de elementos materiales probatorios.

En la lectura del documento se advirtió que Jhonier Leal fue el único responsable del crimen de su madre y hermano. En la puesta en marcha de su macabro plan intentó ocultar toda la evidencia en la casa, salir y volver como si nada hubiese ocurrido.

Cuando llegó en la noche del 22 de noviembre a la residencia en compañía de Jair Ruiz, el conductor de Mauricio y uno de sus personas de más confianza, intentó aparentar que no sabía qué había sucedido con sus seres queridos. Para esto, envió primero al conductor a que entrara a la casa mientras él se quedaba en el vehículo “como un simple espectador” de ese acto dantesco. Cuando pudieron ingresar inmediatamente gritó y dijo “Mao, ¿qué hiciste?” dirigiéndose de inmediato al cuarto donde estaban sin vida los cuerpos de su madre y hermano.

Todo esto lo hizo con el fin de confundir al único testigo de la acción. Para la Fiscalía General, Jhonier planeó con premeditación el crimen y la forma de desviar todo el caso para presentarlo como un suicidio. Jhonier, insistió el fiscal era el único que tenía acceso a la vivienda sin ningún tipo de problemas, esto debido a que vivía desde ahí hace cuatro meses. Fue de esta forma cómo ingreso a la vivienda, atacó con toda la sevicia a su madre y hermano, movió los cuerpos, borró las manchas de sangre y salió a la mañana siguiente. Sin embargo, dejó muchas pistas: “No hay crimen perfecto”.