“Me acusa un grupo de abogados que ha estado al servicio del grupo terrorista Farc”: Uribe sobre proceso en su contra en Argentina

“Quién me acusa. Me acusa un grupo de abogados que se llama el Colectivo de Abogados, que ha estado al servicio del grupo terrorista Farc, han engañado al Estado colombiano, cobrando indemnizaciones de víctimas inexistentes y eso está probado y es público. Por ejemplo, en el caso de una víctima, que no fue real, de Mapiripán, cobraron por ella la indemnización y después quedó claro que ella no fue víctima”, fueron las palabras de Uribe a La Nación.