Periodista argentino preguntó a Uribe si “dio la orden de matar” y el expresidente respondió: “Hombre, por Dios. Aquí lo que hicimos fue proteger a la gente”

Además, habló sobre la cifra que reveló la JEP de los 6.402 falsos positivos: “De contexto, la cifra no importa, pero con una que hubiera habido, hubiera ocurrido, es suficientemente grave. Mientras la Fiscalía habló de una tercera parte, ellos hablan de esas 6.000. Eso sale de una justicia que yo he combatido, que es la que creó la Farc y que les dio total impunidad, hasta el punto que en el Congreso de la República están miembros de la Farc que fueron condenados por violación de niños”.

“Se les ha pedido muchas veces tener los nombres y no los dan. Pero un caso es grave. Y eso, infortunadamente, ocurría en Colombia de tiempo atrás. Eso se paró en mi gobierno. Le voy a contar qué hice. Porque dicen, no, que Uribe dio la orden. No hay un colombiano que más haya hablado con la fuerza pública que mi persona. Nadie de la fuerza pública puede decir que le di mal ejemplo, palabra o derecho”, insistió.

También detalló frente a los señalamientos de omisiones: “Yo llegué a la Presidencia en el 2002 y cuando ONG internacionales empezaron así, neocomunistas, las Fuerzas Armadas no daban de baja a terroristas, sino a campesinos. Inmediatamente tomé esta decisión. Oiga, se viene. Cuando haya una baja, ese cadáver no lo puede mover la fuerza pública. Tienen que esperar que llegue la Fiscalía. Muchos de los fiscales dicen, gracias a esa decisión que tomó Uribe, pudimos investigar”.

“Después vino algo bien importante. Se hizo un convenio con la Fiscalía para que cada que hubiera una baja, no la investigara la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Llegaron a abusar de eso. Y se me dijo, Uribe acabó con la justicia penal militar. Después llegaron con unas quejas del ministro de Defensa. A propósito, yo no tuve cinco ministros de Defensa. Solamente uno de ellos que había estado un tiempo corto había sido conocido mío, los otros no. Y jamás los desautoricé para echar a alguien, para vehicular, a alguien, para promover a alguien, etc.”, anotó Uribe.