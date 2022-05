“Me amarraron de pies y manos”: mujer denuncia violento robo en el norte de Bogotá

Los capitalinos siguen siendo presa de los delincuentes a cualquier hora del día. Este jueves se conoció el testimonio de una mujer que denuncia haber sido víctima de tres delincuentes que, según dijo, la secuestraron y luego la robaron en un paraje ubicado a pocos metros del peaje de Andes, en el norte de Bogotá.

La víctima dijo que teme que los delincuentes vuelvan a aparecer para hacerle daño.

“Me metieron allá al fondo -mientras señalaba hacia un matorral-, me quitaron los zapatos, los cordones, me amarraron de pies y manos, me pusieron un cordón también en la boca y me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que ellos iban a robarme”, contó la mujer al Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes le robaron su bicicleta tras internarla en un paraje solitario y oscuro. También la obligaron a revelar claves de sus cuentas bancarias, pues de lo contrario dijeron que le quitarían la vida.

“Me esculcaron la maleta, me quitaron la chaqueta. Uno de ellos me decía que tranquila, mientras el otro con un arma de fuego me la puso en la cabeza, diciéndome que si yo no colaboraba me iba a meter un tiro (...). Me decían: ‘Si usted nos está diciendo mentiras, le vamos a cortar los dedos’”, agregó al noticiero.

La mujer narró que todo ocurrió en momentos en que regresaba de trabajar. La Policía acudió al lugar donde ocurrió todo y allí encontraron varios elementos que pertenecían tanto a ella como a otras personas que fueron víctimas de los delincuentes.

Delincuentes dispararon a hombre que protegía a su mamá

En una cámara de seguridad quedó registrado el brutal ataque que sufrieron un hombre y su mamá a manos de dos delincuentes en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

El hombre y su mamá habían retirado hacía poco un dinero en un centro comercial y, cuando estaban subidos en su vehículo, preparados para marcharse del lugar, fueron interceptados por dos fleteros, quienes los abordaron por ambos costados del automotor.

Portando armas de fuego, los ladrones empezaron a atacarlos en el interior del vehículo. En las imágenes se observa que mientras uno de los delincuentes forcejea con la mujer, una adulta mayor, su hijo se abalanza sobre ella para protegerla.

Ya en el piso, el delincuente intentaba arrebatarle a la mujer un bolso que ella llevaba, mientras esta se resistía.

Por lo tanto, el delincuente no dudó en propinarle varios golpes en la cabeza a la mujer con la cacha del arma. Mientras ello ocurría, su hijo seguía tratando de cubrirla.

Cuando pensaban que ya todo había pasado, uno de los delincuentes le dispara al hombre de 32 años. Además, se devolvieron a tratar nuevamente de quitarle el bolso a su mamá, mientras les lanzaban patadas y los golpeaban con las armas de fuego.

Al final lograron llevarse el bolso de la mujer. Los delincuentes finalmente emprendieron la huida a bordo de dos motos que los esperaban.

Herido, el hombre se subió al carro hasta que perdió el conocimiento debido a la gravedad de la herida de bala, por lo que debió ser llevado de urgencia a un hospital cercano.

“Como pueden ver, me pegan una patada, me tiran al piso y me pegan un tiro. El proyectil ingresó por mi pulmón izquierdo y duré tres días en cuidados intensivos. Estoy dependiendo de oxígeno, se me dificulta la respiración, comer y dormir”, le narró el hombre a Noticias Caracol.

Entre tanto, su mamá, una mujer de 68 años, le dijo al noticiero citado anteriormente que estaba angustiada de ver cómo quedó su hijo.

“Me siento maltratada, con la cacha del revolver me golpearon en la frente, estoy con los brazos morados y mi rodilla derecha sufrió bursitis. Estoy con la angustia de ver a mi hijo con una bala en su cuerpo. Todo fue rápido, cuando sentí ya estaba en el piso y mi hijo buscó defenderme, fue allí cuando le dispararon”, dijo.