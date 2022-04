“Me dijo que si Estados Unidos le pide colaborar con Colombia, lo hará”: abogada de ‘El Pollo’ Carvajal

SEMANA conversó este lunes con la abogada María Dolores de Argüelles, abogada del exgeneral chavista, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Cabe recordar que el pasado viernes, la magistrada Cristina Lombana adelantó una diligencia en Madrid en la que el exgeneral se abstuvo de hablar en el marco de una investigación contra Gustavo Petro por supuesta financiación de Venezuela al ahora candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Le preguntaron si quería contestar a las preguntas de la magistrada y él manifestó que de momento no quería responder en tanto no hubiera garantías o no quería, mejor dicho, hacer alguna manifestación al respecto. Luego, el procurador le pregunta lo mismo y dice que no quiere contestar. Por último, el abogado de Petro le preguntó si era cierto que no tenía información”, dijo a SEMANA la abogada de Carvajal, uno de los hombres fuertes del chavismo.

Y agrega: “Él dijo que sí tenía información, pero no quería contarla en ese momento. Porque él está en una situación complicada, están solicitando una extradición a Estados Unidos. Desde el primer momento ha confesado que quiere hablar y colaborar con todo el mundo, pero quiere que a Estados Unidos le parezca bien porque no quiere que ese país le diga que por qué estando pendiente de llegar allí dio información que les puede parecer bien, mal o regular”.

La abogada reconoció que sí es cierto que Carvajal pidió reunirse con el embajador de Colombia en España: “Él dice que quiere reunirse con él, porque sabe de temas que van más allá de lo que se pueda conocer en una sala de justicia”. La abogada dijo no recordar si se le había preguntado por Piedad Córdoba en medio de la diligencia.

En un momento de la entrevista dijo algo textual que Carvajal le dijo a ella y es: “Si Estados Unidos me dice que colabore con Colombia, colaboraré”.

Cabe recordar que Carvajal se encuentra, actualmente, en un centro penitenciario de Madrid. Fue capturado el 9 de septiembre en esa ciudad. Estaba prófugo desde 2019 cuando un tribunal español aprobó una demanda de extradición a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico.

“Y no se cansan de intentarlo una y otra vez. Quienes esperan que aparezcan financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política, se quedarán esperando. Ni conozco a Saab ni al general Hugo Carvajal. Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Hugo Carvajal, sea en España, sea en EE. UU.”, sostuvo Petro en su momento, en su cuenta en Twitter.

Según la abogada María Dolores de Argüelles dijo que la magistrada Cristina Lombana en un momento intentó convencerlo de responder las preguntas que le hacían y finalmente dijo que entendía su situación, pero también le dijo que entendiera la situación de ella: “Ella le dice que está haciendo una investigación y que si es posible que se tenga más información lo normal es que se la ofrezca. Insisto, él no sabe si eso puede perjudicar su situación”.

SEMANA le preguntó a la abogada en qué momento Carvajal entregará información: “Desde un comienzo él ha sido claro. Salió de Venezuela, y lo dice, perdiendo sus privilegios, parte de su familia, perdiendo propiedades, todo, con la intención de ayudar a sus compatriotas y después al resto del mundo. Yo sé lo que él ha manifestado, pero es una persona que lleva años en inteligencia, no tiene las pruebas, pero sí sabe dónde están y quién las tiene”.

Hay que recordar que Petro había negado conocer a Carvajal y a Álex Saab, el empresario barranquillero señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y que fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, dijo Carvajal, según una versión publicada por el diario digital Ok Diario.

En la entrevista, la abogada también dijo que han hablado de en algún momento ser juzgado, pero que esto debe hacerse con un “juicio justo”. Es decir, que una vez llegue a Estados Unidos es muy probable que Carvajal decida hablar: “Que vengan las autoridades aquí, pero es que nadie le pide la información”.