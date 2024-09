Meteorólogo Max Henríquez se despacha tras incidente del avión en Barranquilla por turbulencia: “Irresponsable”

En redes sociales se volvieron virales unos videos en los que se aprecian los momentos de angustia que vivieron los pasajeros que iban a bordo de un vuelo de Avianca y que, debido al mal clima, el aparato no logró aterrizar en Barranquilla por una turbulencia.

“Irresponsable el piloto que trató de aterrizar en Barranquilla cuando estaba desatado el vendaval (pudo ser un tornado) sobre la zona del aeropuerto. O no recibió la info correspondiente de la torre de control y del Ideam. Esto amerita una investigación”, indicó el experto hoy, martes 17 de septiembre.

Irresponsable el piloto que trató de aterrizar en Barranquilla cuando estaba desatado el vendaval (pudo ser un tornado) sobre la zona del aeropuerto. O no recibió la info correspondiente de la torre de control y del Ideam. Esto amerita una investigación

En otro mensaje también en X, Henríquez señaló que lo ocurrido ayer lunes en la capital del Atlántico no era algo nuevo, pero que sí era “un evento que ahora es más frecuente”.

“Lo de ayer en Barranquilla no es nuevo, pero sí un evento que ahora es más frecuente. No he visto imágenes, pero pudo ser un tornado. Se presenta en estos meses de mitad de año por la confluencia de aire supercaliente y seco de tierra firme, con masas húmedas y más frescas viniendo del mar. Es una bomba meteorológica”, agregó en X el meteorólogo.