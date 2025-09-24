Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

Se conocieron los resultados de una investigación que arrancó luego de una denuncia en SEMANA, hecha por un sargento del Ejército que advertía cómo la seguridad presidencial terminó infiltrada por una mujer, compañera sentimental de un oficial, quien accedió a información sometida a reserva.

La mujer, de acuerdo con la denuncia, dijo que era capitana de la Policía, asignada a la dirección de inteligencia y que su rango le permitía acceder a reuniones donde se discutían temas de seguridad nacional. Así lo hizo y estuvo, de acuerdo con la Fiscalía, en más de 30 reuniones donde la información compartida era considerada “ultrasecreta”.

Tras denuncia de SEMANA se confirmó que la seguridad presidencial fue infiltrada por una red criminal integrada por militares y una mujer disfrazada de capitana. Todos fueron capturados. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/IbOf4K37Av — Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2025

En ese momento, SEMANA logró conversar con la mujer que, según la denuncia, se logró meter en las reuniones de la seguridad presidencial y acceder a información reservada o destinada para uso exclusivo de la fuerza pública. Ella advirtió que nunca se disfrazó de capitana de la inteligencia policial, sino que era informante del Ejército.

La investigación avanzó y la Fiscalía logró determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dos oficiales en el Ejército y la mujer, terminaron engañando no solo a la seguridad presidencial, sino a autoridades judiciales que recibieron supuesta información que vinculaba al Tren de Aragua. Todos fueron capturados

“Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitieron detectar un entramado ilícito que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, así como esquemas de protección; y obtenido información de seguridad nacional”, dijo la Fiscalía tras la captura de los funcionarios.

La Fiscalía logró establecer que la mujer participó de al menos 36 reuniones que se adelantaron para discutir la seguridad nacional y donde circuló información sometida a reserva, alguna incluso, de acuerdo con el ente acusador, “ultrasecreta” lo que se convirtió en un riesgo para la Fuerza Pública.

“La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal”, advirtió el director contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar.

Tanto la mujer, como los dos militares, terminaron enredados en una investigación que ahora los tiene a las puertas de la cárcel. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento tras insistir que representan un peligro para la sociedad y que estar en libertad deja en riesgo a los testigos de este proceso.

Organización criminal que infiltró la seguridad presidencial y que incluyó a funcionarios del Ejército Nacional. | Foto: Fiscalía

”La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios”, dijo Escobar.