Ni los concejales se salvan: Rolando González fue víctima de robo en Bogotá

A pesar de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegura que los indicadores de inseguridad se están reduciendo en la ciudad, la realidad parece ser otra, pues a diario se conocen casos de robos en buses de TransMilenio y del Sitp, como también en las diferentes calles de la ciudad a tal punto que los bogotanos sienten temor de salir de sus casas.

La ola de inseguridad es tan alta en Bogotá que ni los propios concejales se salvan de los delincuentes. Este martes 15 de marzo el concejal por el Partido Cambio Radical, Rolando González, fue víctima de un atraco a mano armada en la localidad de Teusaquillo.

De acuerdo con lo expuesto por cabildante, “la delincuencia y el hampa se han apoderado de la ciudad” y le pidió a la alcaldesa Claudia López y al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, que de una vez por todas le entreguen resultados a la capital.

“El día de hoy sobre el mediodía, en la localidad de Teusaquillo, en las inmediaciones del Park Way, fui víctima de un atraco a mano armada perpetuado por dos bandidos en motocicleta quienes hurtaron mis pertenencias, dos bandidos que seguramente son parte del gran número de terroristas, delincuentes que día a día nos hacen daño en esta ciudad”, relató el concejal González.

Según lo indicó el concejal, la inseguridad de Bogotá “no es cuestión de percepción, es la realidad de lo que viene sucediendo en la ciudad” y le mandó el siguiente mensaje al alcaldesa: “pedimos que por fin tengamos acciones contundentes contra el hampa, la delincuencia, los ladrones de celulares y demás delincuentes en la ciudad, contra quienes día a día atracan a las personas”.

Como si fuera poco, el cabildante afirmó que además de haber sido víctima de hurto, los delincuentes también lo agredieron físicamente, lo que prende aún más las alarmas sobre el actuar de la delincuencia en la capital del país.

“De una vez por todas señora alcaldesa llevemos acciones contundentes y claras sobre la ciudad de Bogotá”, puntualizó Rolando González.

Hoy fui víctima de un atraco a mano armada. La delincuencia y el hampa se han apoderado de la ciudad. Sra alcaldesa @Bogota @ClaudiaLopez, Sr @SeguridadBOG @anibalfds, llegó el momento de mostrar resultados contundentes.

NO ES PERCEPCIÓN ES LA REALIDAD. pic.twitter.com/voZOZmvgeR — Rolando González (@RolandoGonGa) March 15, 2022

La de hoy no es la primera vez que en la que un concejal se ve afectado por un hecho de inseguridad. A comienzos de año, el grupo de trabajo del concejal Juan Baena, del partido Nuevo Liberalismo, también fue atracado a mano armada muy cerca de las instalaciones del Concejo de la ciudad.

“Mientras Claudia López hablaba hoy sobre una “mejora” en la seguridad, a 3 personas de mi equipo las atracaban con arma de fuego a unas cuadras del Concejo de Bogotá, en Teusaquillo”, precisó Baena en su momento.

Aunque el concejal Baena no fue víctima del atraco, estuvo muy cerca de serlo, pues tan solo dos minutos antes se había despedido de sus asesores, para posteriormente retirarse del lugar en su vehículo.

Juan Mauricio Benítez, el jefe de prensa del concejal Baena, fue una de las víctimas del atraco. “Me robaron 2 hombres armados en Teusaquillo. Un arma en frente me hizo temer por mi vida. Entregué celular y me lancé al suelo por miedo a que dispararan. A uno de mis compañeros lo encañonaron y a otra la persiguieron. Los 3 estamos bien. Esto no debería pasar Secretaría de Seguridad de Bogotá”, relató Benítez el pasado 24 de enero cuando sucedieron los hechos.

Horas después de sucedido el atraco, Benítez pudo rastrear la ubicación del celular que le fue robado y al parecer se encontraba en la Avenida Caracas, con Avenida Jiménez, pero a pesar de saber la ubicación, las autoridades no hicieron nada para recuperar su dispositivo móvil.

Esos atracos se suman al que sufrió la campaña de David Luna, hoy senador electo, luego de que en Engativá le robaran el celular a una de sus coequiperas.