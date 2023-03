El hijo del presidente asegura en los chats con su ex esposa que necesita hojas de vida para llenar los “cupos” que tenía en entidades. Clasifican hasta varios familiares de conocidos.

Nicolás Petro buscaba abogados para poner en los puestos que le daba el ministro Alfonso Prada: “Amor, al que sea... para no perder el espacio”

Cupos. Así le llamaba Nicolás Petro a los puestos que el ministro del Interior, Alfonso Prada, le daba a sus recomendados. El hijo del presidente, en ocasiones, ni siquiera tenía con quien llenar esos espacios, que según Day Vásquez, su ex esposa lo iban a meter en líos. En las decenas de chats que tiene SEMANA, la pareja habla de cómo lograr llenar esos espacios. Y la verdad, es que no hay una fila enorme detrás de estos, sino que deben pensar quién podría estar allí en su nombre. “No se me viene nadie a la mente”, le dice Day ante la insistencia de su esposo.

Las conversaciones son de esta índole:

Nicolás Petro: ¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar?

Nicolás Petro: Eso sí, se tendría que venir para acá.

Nicolás Petro: Prada me dio unos cupos.

Nicolás Petro: Me dio 10 cupos.

Nicolás Petro: 3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla.

Nicolás Petro: Amor, el abogado, ya me están pidiendo eso.

Day Vásquez: Es que no sé quién.

Day Vásquez: No se me viene nadie a la mente.

Day Vásquez: La única es Laura.

Nicolás Petro: Amor, al que sea.

Nicolás Petro: No importa, para no perder el espacio.

Day Vásquez: Ya le dije a ella.

Nicolás Petro: Ya Máximo me va a enviar 5, tengo 3 de Ciénaga, el de mi mamá que es el marido de mi prima Sibila, y el tuyo que sería Laura.

Otros chats dejan ver que Nicolás ni siquiera sabía que puestos estaba pidiendo. “¿Qué los van a poner hacer? No sé”, le dice él a Day. En todo caso, el joven diputado busca hojas de vida de abogados para llenar unas vacantes. Hasta las tías de amigas clasifican para ser postuladas por el hijo del primer mandatario.

Nicolás Petro: Necesito la hoja de vida.

Day Vásquez: También está una tía de Maira.

Nicolás Petro: ???

Day Vásquez: Que es abogada.

Nicolás Petro: Tú decides, amor.

Nicolás Petro: Entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Nicolás Petro: ¿Qué los van a poner hacer? No sé.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: hoja de vida laura 2022 (1) (1) (1).pdf •

Nicolás Petro: Bueno, hoy envío eso, debe estar pendiente cuando la llamen.

Day Vásquez: Bueno.

Nicolás Petro: A la tía de Mayra la metemos en la Supernotariado y Registro, que estoy seguro de que ahí me van a pedir más abogados.

En varios chats, Day le deja claro que a ella no le gustan esas vueltas. “Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (…) te falta mucho por aprender”. Esta fue la advertencia que le lanzó Day Vásquez a Nicolás Petro cuando aún eran esposos. En los miles de chats de la expareja entre mayo de 2021 y enero de 2023, aparecen múltiples y comprometedores registros de reuniones del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, con ministros, directores de departamentos, gobernadores y políticos, buscando presuntamente beneficios particulares, en especial contratos.

Vea la entrevista

Sabían que eso podría ser un dolor de cabeza, y así quedó registrado en un diálogo del 30 de septiembre del año pasado.

Day Vásquez: Deja de reunirte con ministros y demás.

Day Vásquez: Párale a eso.

Day Vásquez: Le van a mandar una carta a tu papá.

Nicolás Petro: Ajá, amor.

Nicolás Petro: Sí, ya no llevo a Máximo a ninguna reunión.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: Mira que te lo estoy diciendo hoy.

Day Vásquez: Después no digas que no te advertí.

Day Vásquez: Yo cumplo con decirte.

Day Vásquez: No diré nada más.

Nicolás Petro: No entiendo, entonces qué quieres que haga yo.

Nicolás Petro: Cómo crees que vamos a pagar esta casa.

Day Vásquez: Solo te estoy diciendo que te cuides.

Day Vásquez: No hables de puestos.

Day Vásquez: De plata.

Nicolás Petro: Yo no hablo de eso.

Uno de los implicados en los chats en el ministro del Interior, Alfonso Prada. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Jorge Eduardo Londoño, director del Sena, también estaría implicado en el escándalo. - Foto: witter jorge eduardo londoño

El hijo mayor del presidente llegaba a muchas entidades, en ocasiones lo hacía solo, en otras, acompañado de personas con intereses, e incluso, según señaló Vásquez, en representación y alianza con políticos cuestionados, como el excongresista condenado por corrupción Musa Besaile, con quien supuestamente aterrizaron en el Sena.

Así lo dijo Day Vásquez en la entrevista con SEMANA, en la que habló de la polémica foto que se hizo pública de Nicolás Petro con el hijo de Musa Besaile y reveló los intereses en la institución de educación técnica. “Sí. De hecho, a él le entregaron el Sena de Córdoba, y pusieron a alguien muy cercano a Musa de director. Por eso la cercanía con Musa y todo este tema en Córdoba. Mire que estuvieron en la finca de Musa y estuvieron más de una vez. Que no diga ahora Nicolás que se estaban conociendo, que es amigo del hijo hace muchos años, porque eso es falso, totalmente falso. Yo conozco a todos los amigos de Nicolás. Eso es falso”, dijo en la entrevista y los chats así lo confirman.

Day Vásquez: ¿En serio vas a viajar mañana?

Nicolás Petro: Sí, amor.

Nicolás Petro: Tengo reuniones.

Nicolás Petro: También tengo que concretar lo de la Cámara de Comercio.

Nicolás Petro: Lo del Sena.

Nicolás Petro: Y unos proyectos.

Al siguiente día confirma el resultado de sus “buenos oficios”.

Nicolás Petro: Amor, bien lo del Sena.

El interés en los puestos y el presupuesto de las entidades del orden nacional era mutuo, tanto de Petro como de su exesposa. Así le pusieron el ojo a la Superintendencia de Vigilancia, de la cual hasta conocían su presupuesto.

Day Vásquez: Que tú vas a ayudar a un man que está peleando la Súper de Vigilancia.

Day Vásquez: Que ahí manejan dos mil millones mensuales.

Nicolás Petro: Mmmmmm.

Day Vásquez: Que el man es amigo tuyo hace 7 años.

Day Vásquez: Y lo vas a ayudar.

Day Vásquez: Uno de apellido Erazo.

Máximo Noriega, señalado por Day Vásquez de recibir la plata del Hombre Marlboro, dijo que la demandará penalmente. - Foto: Alvaro Ortiz Cera

Una las personas más cercanas a Nicolás Petro en política en la región del Magadalena es Máximo Noriega, a quien incluso promueve en sus redes sociales como candidato a la gobernación del departamento por el Pacto Histórico. Sobre él, su exesposa también le advirtió que lo podía meter en problemas por buscar contratos.

Day Vásquez: Deja de hablar tanto con Máximo.

Day Vásquez: Te vas a meter en líos.

Nicolás Petro: ????

Day Vásquez: Está pidiendo puestos y $.

Day Vásquez: Me lo acaba de decir Pedro.

Day Vásquez: Tienen grabaciones.

Nicolás Petro: Mmmmmmm.

Day Vásquez: Párale bolas.

Nicolás Petro: ¿Y a quién le está pidiendo puestos y plata?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Que te cuidaras de Máximo.

Nicolás Petro: Bueno.

Day Vásquez: Máximo te está utilizando.

Ella es insistente en que su expareja mantenía reuniones al más alto nivel del Gobierno y en horarios poco habituales. Es el caso de un encuentro, cerca de las once de la noche, con el director administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano. Habla de otra cita con el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en un restaurante.

Otro de los nombrados es Mauricio Lizcano, el director del Dapre. - Foto: guillermo torres

También de un almuerzo con el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, en un restaurante en la zona del parque de la 93, en Bogotá.

Son muchos los políticos que se repiten una y otra vez en los reveladores chats. Uno de ellos es el escudero del presidente Petro, Gustavo Bolívar, quien fue el primero en marcar distancia ante este escándalo al publicar en su cuenta de Twitter un duro mensaje en el que decía: “¡Qué mierda! Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa. Pero no se desanimen, el país sabe quién es quién. #FinDelComunicado”.

Nicolás Petro: Amor, el man de los cines también se bajó de la vaca.

Nicolás Petro: Por el tema de Gustavo Bolívar.

Nicolás Petro: No quiere nada con radicales.

Day Vásquez: Esa gente se va a tirar la presidencia.

Nicolás Petro: Sí.

Day Vásquez: Tu papá debe ponerle un alto a eso.

Day Vásquez: Porque parecieran que hicieran las cosas a propósito.

Los chats entre la expareja dejan claro el motivo de las diferencias entre hijo y escudero del presidente Petro. Al parecer, la distancia entre los dos es muy grande.

El exsenador Gustavo Bolívar también fue parte de los chats de Nicolás Petro. - Foto: mario inti garcía

Day Vásquez: Y ya supieron que tú estás bravo con lo de Bolívar.

Day Vásquez: Llamaron a reclamar.

Day Vásquez: Iván fue corriendo a decir.

Day Vásquez: Diana Salas lo sabe.

Day Vásquez: Hay alguien sapo.

Day Vásquez: ¿Tú hablaste con Diana?

Nicolás Petro: Ella me dijo de la reunión con Bolívar y yo lo que dije es que no tenía ni idea que él venía.

Day Vásquez: Que están diciendo que tú diste la orden de sacar a Bolívar.

Nicolás Petro: Bueno, igual no me importa ese hpta.

En los chats hay muchas referencias a alguien a quien se refieren como el “loco”. También Nicolás cuenta que se reúne con Hildebrando Vélez, el papá de la ministra de Minas, y con la ministra de Salud, Carolina Corcho. El director del Sena también llevaba pocos días en su cargo y visitó a Nicolás en el apartamento, según Day.

Otra cita clave fue una reunión del hijo del presidente con la esposa del condenado Musa Besaile. Según Day, hablaron de la Gobernación de Córdoba. En conclusión, la agenda de Nicolás era la de un lobista profesional ante el Gobierno Petro. Sin duda, le estaba sacando el máximo jugo a la presidencia de su padre.