Nicolás Petro contra las cuerdas: 7 pruebas contra el hijo del presidente y sus mensajes de desesperación. “Me terminan de hundir”

El proceso contra Nicolás Petro es uno de los más sensibles para la justicia penal del país. Se trata de un expediente voluminoso y lleno de evidencias contra el hijo del presidente y que, además, está estrechamente ligado con la forma en su papá, Gustavo Petro, llegó al poder. Se trató de la primera vez que la izquierda, prometiendo un cambio, llegó a la Casa de Nariño. Y, sin embargo, lo que se ha hecho público hasta ahora es que se habrían utilizado las mismas técnicas clientelistas de siempre.

El mismo Nicolás le narró en junio del año pasado a SEMANA lo que había hecho en la campaña. En ese momento, después de haber estado detenido preventivamente, dijo que quería colaborar con la justicia para “que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña”.

Eso sí, aseguró que en esa colaboración mencionaría a “personas muy importantes: ministros, políticos, etcétera. Lo redondeo diciendo que son personas muy importantes”.

La colaboración de Nicolás Petro en el proceso, sin embargo, al final no se dio. El hijo del primer mandatario, una vez llegó la fiscal ternada por la Casa de Nariño, cambió su estrategia de defensa. Ahora, sostiene que todo lo que dijo en el pasado fue bajo presión. Sin embargo, la justicia ha recogido múltiples evidencias en su contra.

En su más reciente edición, SEMANA publicó pruebas inéditas que obran en el expediente y que lo tienen contra las cuerdas.

1. La foto con los fajos de billetes

La fotografía que hoy publica SEMANA demuestra que, aun después de la denuncia de Day Vásquez, Nicolás Petro siguió manejando dinero en efectivo y guardándolo en su vivienda. ¿Cuánta plata había que impedía que su nueva pareja, Laura Ojeda, no pudiera ni salir de la casa para cuidar el botín? | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA | Foto: Suministrada a Semana

La imagen es impactante. Se la envía la pareja de Nicolás, Laura Ojeda, a su mamá. “Impresionante”, le responde ella. Allí, se ven claramente fajos de billetes amarrados con cintillas de colores rojo, naranja y verde. La mamá le advierte a su hija: “Como es analítico, te pondrá la cascarita, cómo eres con la plata, si le coges de demás o si eres derrochadora”. Laura le contesta: “Tal cual”.

La foto sorprende, pues corresponde a una escena que sucedió meses después de que la expareja de Nicolás, Day Vásquez, narrara con detalles cómo el hijo del presidente manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo producto de aportes que personas con un pasado cuestionado le daban para su papá.

2. Los mensajes desesperados: “Si ella tiene una vaina más grave, a mí me terminan de hundir…”

En el mismo celular de Laura Ojeda, la justicia encontró conversaciones que dejan ver la desesperación de Nicolás frente a la posibilidad de que Day Vásquez cuente más verdades, luego de la entrevista que le dio a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el 2 de marzo de 2023. De hecho, el hijo del presidente le pide a su pareja que evite confrontarla y, en palabras simples, que no la pique.

“Sí, amor, pero es que tú puedes subir, pero que no sea indirecta, amor, o sea, ese mensaje es una indirecta, y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber es el sábado, porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí sí no hay defensa jurídica que me salve, amor. Entonces, tú en eso me tienes que ayudar, amor”, le dice.

La confesión de Day Vásquez abrió la caja de Pandora y dejó claro lo que, nuevamente, reconocería su expareja Nicolás Petro: él recibió plata para la campaña y se quedó con ella. | Foto: Instagram Day VÁsquez

Y luego le repite: “Es que yo no te hablo del comunicado, sino de la pulla, porque eso sí es una pulla. Entonces, no es ni mencionarla ni tirarles pulla, porque obviamente es con relación a ella. Y si ella tiene una vaina más grave, pues imagínate, a mí me terminan de... de hundir, a mí me terminan de hundir…”.

3. “Se me rompe, nos jodimos”

Pero hay otro mensaje en el que Nicolás Petro acepta de frente la gravedad de la situación que vive. En ese mismo clamor que le hace a Laura Ojeda para que no entre en confrontaciones con Day Vásquez le dice:

“Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso, yo sé que es difícil, yo sé que toda esta vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe, nos jodimos”.

Nicolás le dice en uno de sus mensajes a Laura: "Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa". | Foto: Audiencia principio de oportunidad Day Vásquez

Las conversaciones por ese tema son constantes. Y la angustia de Nicolás por ir preso ante las evidencias es enorme.

Nicolás Petro: Esto no es un juego.

Nicolás Petro: Bueno.

Nicolás Petro: Puede más tu ego que mi situación.

Nicolás Petro: OK, ¿y de qué va a servir eso si me voy preso?

Nicolás Petro: ¿O acaso tú quieres que Bb tenga un papá preso?

Laura Ojeda: Cobarde. No caerás preso, solo te sigues dejando manipular de esa triple hp. Y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo.

Nicolás Petro: Parece que no entiendes la situación.

Nicolás Petro: Para que sepas, Vargas Lleras le pidió al fiscal mi cabeza, igual a la procuradora.

Nicolás Petro: Ganas tú, gana ella y yo me voy preso.

4. Las cuentas de la plata

Laura Ojeda también tenía unas notas de las cuentas que manejaba con Nicolás. Las cifras no cuadran con los ingresos de quién era un servidor público. En el documento se lee “consignaciones mamá de Nico” y se reportan cuatro transacciones (24 de marzo, 21 de abril, 25 de mayo y 25 de junio) que suman 6.500.000 pesos. Luego hay otra anotación denominada “historial”. Allí figura el número 30, luego “15 m investigador, 5 m pasajes, 50 m abogados” y al final “Total: 100″. En otra anotación, llamada “17 de abril”, aparece que 26.400.000 “se distribuye así: 11.400.000 m arriendo apto. 3 meses más, 15 millones servicio luz muebles y mudanza, compra comida casa”.

Otro registro se denomina “13 de mayo” y señala “22 millones compras bebé anexo maternidad + anticipo cabaña”. Luego dice “Gastado de nuestro din: 148.400, quedan 85 m, se sacaron después 10, hay 75″. Más adelante se referencia “20 de junio, había 75, se sacó 15 millones viaje consignación Falabella regalo, quedaron 60 m, -10 m 10 de julio, 50 millones -700 mil de arriendo”. La última anotación se registró con fecha del 21 de julio. Se habla de “26 m, quedaron 23.300.000″.

Otro documento hallado en el celular de Laura evidencia que el 17 de abril de 2023 lo que al final la pareja pagó por adelantado en arriendo fueron 15.200.000 por cuatro meses. Así se lo certificó el propietario del apartamento en Barranquilla a Laura. Los movimientos de dinero en general están soportados con los recibos de las consignaciones bancarias.

5. “Ya están pagos los tiquetes de Europa”

Laura y Nicolás tenían una vida con lujos. Y uno de ellos era darse viajes de vez en cuando. En las conversaciones de Laura con su mamá, la joven le cuenta que se van para Punta Cana a todo dar: rumba en la exclusiva discoteca Coco Bongo, spa, playa, paseo a una isla, excursión y yate.

Y en otra le habla de sus planes para ir a Europa. El viaje estaba programado entre el primero y el 21 de diciembre de 2022, con paradas en “Madrid, Barcelona, Niza, Roma, Florencia, Venecia, Zúrich, París, Burdeos”. La joven le cuenta que “Ya están pagos los tiquetes de Europa”. Y ella solo le contesta: “Te felicito, hija (...). No joda, tremendo recorrido”.

6. La compra del lote

Los planes de la pareja eran a todo nivel. También hablaron varias veces de comprar un lote. Y estaban ya emocionados con uno que habían visitado.

Laura Ojeda: Amor, Camilo no vino.

Laura Ojeda: Lo estamos esperando para ir a ver el lote.

Nicolás Petro: Amor, ya vimos el lote.

Nicolás Petro: Está muy bueno.

Nicolás Petro: Vamos a ver otro.

7. Consignaciones y pago de arriendo por adelantado

El 17 de abril de 2023, al calor del escándalo por las denuncias de Day Vásquez, Laura Ojeda recibió un certificado por haber pagado, por adelantado, cuatro meses de arriendo. En total, le giró 15.200.000 al propietario del apartamento en el que vivía con Nicolás en Barranquilla. Dicho soporte fue hallado en las inspecciones a su teléfono celular por parte de los investigadores de la Fiscalía. Pero no solo eso. Entre las pruebas inéditas del expediente sobresalen decenas de consignaciones bancarias de la pareja. Para la Fiscalía, dicho tren de gastos y pagos no corresponderían con los ingresos del hijo de Petro, teniendo en cuenta que en ese momento se desempeñaba como diputado del Atlántico.

