Una foto con fajos de billetes y otras pruebas desconocidas halladas en el celular de Laura Ojeda, su pareja, ponen contra las cuerdas a Nicolás Petro: “Nos jodimos”

Una mesa de noche. Fajos de billetes de 50.000 pesos. Y la gorra de Nicolás Petro. Esos tres elementos se ven en una imagen que le compartió Laura Ojeda, compañera sentimental del hijo del presidente Gustavo Petro, a su mamá, Ana Rosa Estupiñán, el 27 de octubre de 2022, a las 8:04 a. m, vía WhatsApp. Es decir, apenas dos meses después de la posesión de Petro como presidente.

La fotografía forma parte del arsenal inédito de pruebas que reposa en el expediente contra Nicolás Petro, quien afronta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo de Petro pretende ahora llegar a un preacuerdo con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo con el fin de pagar la menor condena posible y en el mejor y más cómodo lugar de la costa Caribe.

“Impresionante”, respondió la mamá de Laura Ojeda al ver la fotografía que le envió su hija, donde lo que más sobresale son los fajos de billetes amarrados con cintillas de colores rojo, naranja y verde. Ana Rosa, de inmediato, le advirtió a su hija: “Como es analítico, te pondrá la cascarita, cómo eres con la plata, si le coges de demás o si eres derrochadora”. Laura le contestó de forma lacónica: “Tal cual”.

Cinco días después, el primero de noviembre de 2022, a las 8:56 a. m., Laura volvió a enviarle un mensaje a su mamá. “No puedo salir y dejar a la señora acá por la plata”.

La fotografía que hoy publica SEMANA demuestra que, aun después de la denuncia de Day Vásquez, Nicolás Petro siguió manejando dinero en efectivo y guardándolo en su vivienda. ¿Cuánta plata había que impedía que su nueva pareja, Laura Ojeda, no pudiera ni salir de la casa para cuidar el botín? | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Esos mensajes hallados por los investigadores de la Fiscalía en el celular de Ojeda fueron conocidos en exclusiva por SEMANA a través de fuentes cercanas al equipo jurídico que defiende a Nicolás Petro. Esas pruebas cobran relevancia porque, el 2 de marzo de 2023, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, confesó a este medio que su entonces pareja recibió dineros para la campaña de Petro provenientes del exnarco Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias del Hombre Marlboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo del polémico contratista el Turco Hilsaca, entre otros.

Según ella, el dinero en efectivo fue guardado en maletas y en una caja fuerte en la casa de la entonces pareja, en Barranquilla. La fotografía que hoy publica SEMANA demuestra que, aun después de la denuncia de Day Vásquez, Nicolás Petro siguió manejando dinero en efectivo y guardándolo en su vivienda. ¿Cuánta plata había que impedía que su nueva pareja, Laura Ojeda, no pudiera ni salir de la casa para cuidar el botín?

De acuerdo con los mensajes del celular de Laura, conocidos por este medio, tan pronto estalló el escándalo con la confesión de Day Vásquez, Nicolás Petro puso en marcha una estrategia. Lo primero que intentó fue controlar los impulsos de la propia Laura, quien confrontó públicamente a Day Vásquez en redes sociales.

Así lo demuestran mensajes y varias notas de voz enviadas por Nicolás a Laura. “Necesitamos que baje el tema y saber qué es lo que más tiene, a ver si es grave o no”, le dijo Nicolás a Laura, a las 5:15 p. m. del 9 de marzo de 2023.

Nicolás Petro. | Foto: Instagram @NicolasPetrob

Desesperado, le dijo luego a su pareja: “Sí, amor, pero es que tú puedes subir, pero que no sea indirecta, amor, o sea, ese mensaje es una indirecta, y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber es el sábado, porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí sí no hay defensa jurídica que me salve, amor. Entonces, tú en eso me tienes que ayudar, amor”.

Luego, a las 5:22 p. m., Nicolás terminó reconociéndole a Laura la gravedad de las denuncias de Day y le advirtió sobre sus posibles consecuencias. “Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso, yo sé que es difícil, yo sé que toda esta vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe, nos jodimos”.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, confesó a SEMANA que su entonces pareja recibió dineros para la campaña de Petro provenientes del exnarco Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Las discusiones entre Nicolás y Laura, en medio del escándalo, fueron permanentes. El 17 de marzo de 2023, a la 1:19 p. m., se registró la siguiente conversación.

Nicolás Petro: Esto no es un juego.

Nicolás Petro: Bueno.

Nicolás Petro: Puede más tu ego que mi situación.

Nicolás Petro: OK, ¿y de qué va a servir eso si me voy preso?

Nicolás Petro: ¿O acaso tú quieres que Bb tenga un papá preso?

Laura Ojeda: Cobarde. No caerás preso, solo te sigues dejando manipular de esa triple hp. Y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo.

Nicolás Petro: Parece que no entiendes la situación.

Nicolás Petro: Para que sepas, Vargas Lleras le pidió al fiscal mi cabeza, igual a la procuradora.

Nicolás Petro: Ganas tú, gana ella y yo me voy preso.

“Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso (…). Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe, nos jodimos”, le dijo Nicolás Petro a Laura Ojeda sobre Day Vásquez. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Al día siguiente, a las 8:04 a. m., Laura no se quedó quieta y decidió enviarle un mensaje de WhatsApp a Day. Allí la conminó a que escogiera entre dos opciones: “1) Que te sigas metiendo conmigo así como lo estás haciendo con tus Instagram falsos mandando a la gente, cogiéndome de excusa por todo; entonces, yo también puedo explotar porque no te tengo miedo y puedo contar en los medios la verdadera historia: la de Pedro, las extorsiones que hacías antes de tu montaje, por qué tienes fotos íntimas mías y otras cositas, tampoco me provoques. 2) O esta segunda opción, que es la más sana hasta para ti, que tienes tantos problemas, que me olvides por completo, que dejes de tomarme como excusa, que no te afecten mis fotos, mis publicaciones, porque seguiré con mi vida (...). Entonces, decide, porque yo elijo la segunda opción, porque no sería bueno que los amarillistas se sigan inspirando con nosotras”.

Ese mismo día, Nicolás Petro informó a Laura: “Lo que pasa es que tengo elaborado un plan para salir de todo esto”. Ella solo le respondió: “No cuentes conmigo”. En los registros también se evidencia que en algún momento Nicolás y Laura pensaron en salir del país y hablaron del trámite de los pasaportes.

Entre las movidas de Nicolás Petro, hubo reuniones con protagonistas del expediente en su contra. El primero de junio de 2023, Day Vásquez publicó un trino en el que señaló: “El señor Máximo Noriega es el menos indicado para hacer señalamientos. Le recuerdo que hay muchos audios y chats de él hablando de entrega de dineros. ¡Audios que pronto conocerán!”.

A los investigadores de la Fiscalía les llamó la atención una nota personal hallada en el celular de Laura que evidencia el flujo de plata que tenía junto con Nicolás Petro. El tren de gastos de la pareja venía desde finales de 2022, luego de la posesión de Gustavo Petro, y también incluía viajes de lujo en destinos nacionales e internacionales, como Punta Cana. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

De inmediato, Laura Ojeda y su pareja conversaron al respecto.

Laura Ojeda: Ya los entregó a Vicky Dávila.

Nicolás Petro: Sí.

Laura Ojeda: Ya es lo último que tiene para chantajear, toca es a la guerra con esa perra.

Asimismo, días después, el 16 de junio de 2023, la pareja conversó sobre la necesidad de mudarse temiendo que se conocieran las reuniones del hijo de Petro con un abogado que no identifican.

Nicolás Petro: Amor, nos toca irnos de aquí.

Laura Ojeda: Que andaban pendientes con quién hablaba en el balcón.

Nicolás Petro: Una foto con el abogado de esta pelada me jode.

Laura Ojeda: Así es.

Laura Ojeda: Ojo con eso.

Laura Ojeda y Nicolás Petro. | Foto: Instagram: @lauraojedae

Plata y derroche

A los investigadores de la Fiscalía les llamó la atención una nota personal hallada en el celular de Laura que evidencia el flujo de plata que tenía junto con Nicolás Petro. Los movimientos de dinero se produjeron días después de la confesión de Day Vásquez y no corresponderían con el nivel de ingresos de Nicolás Petro, en ese momento diputado del Atlántico.

En el documento se lee “consignaciones mamá de Nico” y se reportan cuatro transacciones (24 de marzo, 21 de abril, 25 de mayo y 25 de junio) que suman 6.500.000 pesos. Luego hay otra anotación denominada “historial”. Allí figura el número 30, luego “15 m investigador, 5 m pasajes, 50 m abogados” y al final “Total: 100″. En otra anotación, llamada “17 de abril”, aparece que 26.400.000 “se distribuye así: 11.400.000 m arriendo apto. 3 meses más, 15 millones servicio luz muebles y mudanza, compra comida casa”.

Otro registro se denomina “13 de mayo” y señala “22 millones compras bebé anexo maternidad + anticipo cabaña”. Luego dice “Gastado de nuestro din: 148.400, quedan 85 m, se sacaron después 10, hay 75″. Más adelante se referencia “20 de junio, había 75, se sacó 15 millones viaje consignación Falabella regalo, quedaron 60 m, -10 m 10 de julio, 50 millones -700 mil de arriendo”. La última anotación se registró con fecha del 21 de julio. Se habla de “26 m, quedaron 23.300.000″.

Otro documento hallado en el celular de Laura evidencia que el 17 de abril de 2023 lo que al final la pareja pagó por adelantado en arriendo fueron 15.200.000 por cuatro meses. Así se lo certificó el propietario del apartamento en Barranquilla a Laura. Los movimientos de dinero en general están soportados con los recibos de las consignaciones bancarias.

Fotos en la playa de Laura Ojeda. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Ese tren de gastos de la pareja venía desde finales de 2022, luego de la posesión de Petro, y también incluía viajes de lujo en destinos nacionales e internacionales. En un mensaje enviado por Laura a su mamá el 21 de octubre de 2022, a las 6:37 a. m., le dijo: “Ya en el avión, mami”. A las 9:46 a. m. se reportó de nuevo: “Ya llegamos a Punta Cana”. Horas después, le envió una fotografía con Nicolás. Durante los días siguientes, Laura le reportó a su mamá lo que hicieron con Nicolás, como la rumba en Coco Bongo, una discoteca exclusiva en Punta Cana, visitas a spa, a la playa, a una isla, una excursión y un paseo en yate.

El 28 de octubre de 2022, solo tres días después de haber llegado del viaje de Punta Cana, Laura le contó a su mamá: “Ya están pagos los tiquetes de Europa”. El viaje estaba programado entre el primero y el 21 de diciembre de 2022, con paradas en “Madrid, Barcelona, Niza, Roma, Florencia, Venecia, Zúrich, París, Burdeos”. La mamá de Laura solo le dijo: “Te felicito, hija (...). No joda, tremendo recorrido”.

A pesar de que los tiquetes fueron comprados, no hay registros de que ese tour se haya realizado. Todo parece indicar que Nicolás Petro no podía faltar a una sesión más en la Asamblea. Sin embargo, hay un mensaje que da cuenta de los planes de Laura para viajar a Bogotá y comprar ropa para ir a Europa. Lo que sí es cierto es que la pareja estuvo viajando a Cartagena, Coveñas, Barú, haciendo uso de cabañas y yates que les prestaban y alquilaban.

Asimismo, Nicolás Petro y Laura se dedicaron a amoblar su vivienda. Los gastos fueron millonarios. En los mensajes queda claro que hablaron de la compra de una cama que está “full de moda” y que les pudo costar 12.500.000 pesos. También se evidencia que cambiaron sus teléfonos celulares por los de “moda”. “Compramos el comedor, costó 7 millones de pesos”, le contó Laura a su mamá el 25 de abril de 2023, en pleno escándalo por los señalamientos de Day Vásquez. Las conversaciones también revelan que usaron una “decoradora”.

Antes de las millonarias compras que hacía la pareja por esos días se dedicaron a la búsqueda de una vivienda. El 27 de septiembre de 2022, Laura habló con su mamá y le contó que estaban viendo apartamentos. Parecía que tenían una decisión tomada. “Creo que nos quedamos con el apto. de Édgar (...) ya hablando hasta para comprarlo (...). Pero ya quedamos en rentar el apartamento que me encanta con opción de compra”.

En medio del escándalo, tras la entrevista de Day Vásquez con SEMANA, la pareja también mostró interés por comprar un lote. Así quedó reflejado en una conversación del 27 de mayo de 2023.

Laura Ojeda: Amor, Camilo no vino.

Laura Ojeda: Lo estamos esperando para ir a ver el lote.

Nicolás Petro: Amor, ya vimos el lote.

Nicolás Petro: Está muy bueno.

Nicolás Petro: Vamos a ver otro.

El 29 de julio de 2023, Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados. Días después quedaron en libertad tras comprometerse a colaborar con la Justicia. Vásquez cumplió y tiene un principio de oportunidad. Él echó para atrás la negociación con la Fiscalía. | Foto: Captura de Pantalla

¿Cómo se encontraron?

Los mensajes encontrados en el celular de Ana Estupiñán, la mamá de Laura, dan cuenta del revuelo que se desató cuando Day Vásquez le concedió la entrevista a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en la que denunció las movidas de plata de Nicolás Petro.

La cronología fue la siguiente. El 23 de febrero de 2023 se grabó la entrevista. Unas horas después, Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete de Petro, llamó a Dávila y le dijo: “Hiciste una entrevista”. La directora de SEMANA le respondió: “¿A quién?”. Laura agregó: “A Day Vásquez”. Dávila le pregunto a Laura: “¿Cómo se enteró?”. La jefe de gabinete respondió: “En Barranquilla todo se sabe”. Hasta ahora no hay una explicación clara sobre por qué en la Casa de Nariño conocían de la reveladora entrevista si Day Vásquez no los había alertado ni tampoco la directora de este medio.

El 26 de febrero de 2023, a las 11:19 a. m., Laura Ojeda le envió este mensaje a su mamá, en referencia a la entrevista de Day Vásquez con SEMANA, que para ese momento no había sido publicada: “Que de Presidencia se enteraron de la entrevista y hablaron con la Vicky, no se sabe si frenaran, porque dicen que a ella nadie la detiene y que no respeta a nadie, pero el papá abogando por Nicolás”.

En otro mensaje, Laura Ojeda le dijo a su mamá que Petro “mandó a decirle con la secretaria (al parecer, Laura Sarabia) a la Day que le incumplió (...). Pero que él sabía que ella cuando fue a hablar con él se sentaba y estaba unida a los Char”.

Prueba de los depósitos de Laura Ojeda. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Más adelante, la hoy compañera de Nicolás Petro confirmó que el hijo del presidente llamó a “Máximo (Noriega) a decirle que dejara de hablar con ella (Day), le incumplió al papá, le incumplirá al que sea”. La mamá de Laura la increpó: “¿Y quién les contó?”. Ella le respondió categóricamente: “La secretaria del papá (posiblemente sería Laura Sarabia) le escribió a Nicolás”.

Con el triunfo de Petro como presidente, el poder de Nicolás como diputado creció de manera sorprendente. En una conversación, Laura Ojeda le reportó a su mamá el primero de diciembre de 2022: “Nicolás ganó lo de TeleCaribe. El manejo. Lo que es la vida”. La mamá le respondió: “El manejo, el que manda, el que coloca el director”. Laura, feliz, le dijo: “Puedo crear un programa de chismes, wow, porque tendrán varios proyectos”. Ana Estupiñán le respondió: “Aprovecha, hija”.

Hay un apartado de los chats que no es claro, pero sí interesante. Laura Ojeda habló sobre una investigación y dijo: “El fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos (...) dos opciones, negociar con ella o irnos del país (...) le dije que si cedo a que nos vayamos a mitad de año, desde ya empezaremos a hacerle lo del pasaporte a Ray (posiblemente el hermano de Laura Ojeda) y a ti”.

Gastos de Nicolás Petro junto a Laura Ojeda. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Hacia el 5 de julio de 2023, solo unos días antes de la captura de Nicolás Petro, las conversaciones entre Laura Ojeda y su mamá se concentraron en la preocupación y en los crecientes rumores de la eventual detención del hijo del presidente.

Laura Ojeda: Ahí me dijo Nicolás que no te diga nada porque era nerviosa.

Ana Estupiñán: Pero es cierto o no lo que dijo Michel.

L.O.: No se sabe.

A.E.: Dios permita que no.

A.E.: ¿Y si estaban los periodistas?

L.O.: No estaban.

L.O.: Está es la Fiscalía en la Asamblea investigando.

A.E.: Ya saben la nueva dirección.

A.E.: Llamaron a los abogados.

A.E.: Para que averigüen.

L.O.: Están averiguando.

L.O.: Parecen rumores otra vez.

L.O.: Pero lo raro es que los periodistas estén.

L.O.: Ubicados.

A.E.: Todo planeado por hp fiscal.

L.O.: De pronto son rumores como la vez pasada.

L.O.: La Fiscalía de acá dice que es mentira.

L.O.: Que según lo iban a capturar hoy.

Nicolás Petro y Gustavo Petro. | Foto: REDES SOCIALES

Los rumores se hicieron realidad el 29 de julio de 2023, cuando Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados. Pocos días después quedaron en libertad tras comprometerse a colaborar con la Justicia. Day Vásquez cumplió y tiene un principio de oportunidad. Nicolás Petro echó para atrás la negociación con la Fiscalía después de una visita de su papá a su casa en Barranquilla y tras haber confesado ante los fiscales.

Aceptó haber recibido plata para la campaña presidencial y haberse apropiado de gran parte de ella. Además, aseguró que su papá siempre estuvo enterado de la financiación irregular de la campaña y salpicó al círculo más íntimo del presidente, incluyendo a la primera dama, Verónica Alcocer, relacionándola con “coimas”, “contratos” y “burocracia”.

Tan pronto se conoció la confesión de Day Vásquez en SEMANA el 2 de marzo de 2023, las relaciones entre algunos integrantes de la familia Petro se pusieron muy tensas. Tanto fue así que vetaron a Laura Ojeda de participar de una importante celebración. Por eso, ella le envió a su mamá el siguiente mensaje el 10 de junio de 2023, a las 3:06 p. m. “En mi caso no quiero saber nada de esa familia, a luchar solo para que Nicolás salga del problema, y ellos que se vayan a la mierda (...). Si no, que sapee y que lo protejan a él (a Nicolás) y se hunda el Gobierno”. En los chats también se nota que Laura Ojeda estaba enterada de todo lo que iba ocurriendo en el caso Nicolás-Day.

Por eso, el 13 de junio de 2023, Laura le escribió a su mamá: “La pelada esa, hija del Lopesierra, no fue (a la citación de la Fiscalía), y el tío de la Daisuris, que salió del país, no le contesta a nadie (...). El tío se le quedó a la Daisuris con la última parte del pago de la casa, se la robó”.

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo no ha escondido su interés de ayudarle al hijo del presidente. De hecho, la fiscal, quien fue ternada por Petro, terminó cumpliéndole uno de los mayores deseos a Nicolás Petro: le quitó del camino al fiscal Mario Burgos. La fiscal confirmó que la defensa de Nicolás Petro se acercó al ente acusador para plantear lo que sería un preacuerdo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

En busca de un preacuerdo

En los últimos días, la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que la defensa de Nicolás Petro se acercó al ente acusador para plantear lo que sería un preacuerdo que incluye la aceptación de cargos, no del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario, como fue imputado, sino de particulares, cuya pena es menos severa. También buscan la eliminación del lavado de activos y podrían estar dispuestos a aceptar una estafa. La clave de todo es que el hijo del presidente no tendría que delatar a nadie y su confesión de 2023 quedaría en el olvido.

Con todo esto, Nicolás Petro busca la menor condena posible y aprovecharía la posición de su papá como “jefe” del Inpec para lograr un sitio de reclusión en la costa Caribe, como la base de la Armada en Cartagena.

Hasta hoy, la Fiscalía no ha informado sobre si el preacuerdo está finiquitado o no. Algunas fuentes le dijeron a SEMANA que es posible que la defensa de Nicolás Petro llegue el próximo 22 de octubre ante el juez con el preacuerdo en la mano. En todo caso, si no es así y queda instalado el juicio, ya no será posible la negociación.

Pero el hijo del presidente tiene un as bajo la manga: la renuncia de su abogado titular, Diego Henao. También por este hecho podría pedir un aplazamiento para ganar tiempo en los acuerdos con la Fiscalía.

Nicolás Petro. | Foto: redes sociales

Lo cierto es que la negociación está en el despacho de la fiscal del caso. No se ha concretado y se espera que en los próximos días se tome una determinación, que tendrá el visto bueno de la jefe de lavado de activos y la propia fiscal general.

Lo que es claro es que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no ha escondido su interés de ayudarle al hijo del presidente. De hecho, la fiscal, quien fue ternada por Petro, terminó cumpliéndole uno de los mayores deseos a Nicolás Petro. Le quitó del camino al fiscal Mario Burgos, apartándolo de la investigación, aun cuando el funcionario fue el que logró con sus investigadores llevar a juicio al hijo del mandatario.

Las pruebas inéditas que hoy revela SEMANA se suman a las que entregó Day Vásquez contra Nicolás Petro, entre ellas las sumas millonarias de dinero que recibió el hijo del presidente del exnarcotraficante conocido con el alias del Hombre Marlboro y de Gabriel Hilsaca, hijo del Turco Hilsaca, entre otros.