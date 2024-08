Confirmado: a Day Vásquez le retiraron todas las medidas de seguridad, siendo la principal testigo contra Nicolás Petro. Denuncia que quieren callarla

El argumento, aunque resulta obvio, es que Vásquez, aunque no se ha divorciado formalmente, ya no es pareja de Nicolás Petro y por eso no tiene derecho a la protección de la Casa de Nariño, aunque pareciera una decisión arbitraria, pues todo lo que ha confesado no solo compromete su expareja, sino que desnuda la corrupción que se dio en la campaña del presidente Gustavo Petro, y la financiación no reportada en libros de campaña, como la realizada por el empresario Euclides Torres, de la cual el mismo Nicolás dijo “mi papá sí sabía”.