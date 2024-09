En medio de reparos, testigos, documentos y pruebas, se aplazó la audiencia contra Nicolás Petro

Nicolás Petro cumplió con la diligencia donde su defensa y la Fiscalía presentaron los elementos de prueba de cara al juicio en su contra por dos delitos. Sin embargo, el tiempo no alcanzó. El juez de Barranquilla dispuso de dos días que se quedaron cortos para completar la lectura de las evidencias de la Fiscalía contra el hijo del presidente Gustavo Petro.

Por su parte, la Fiscalía advirtió que la defensa no ha presentado en debida forma los elementos de prueba que espera llevar al eventual juicio en contra de Nicolás Petro y donde el ente acusador espera lograr una condena. Insistieron que es desordenada la exhibición de los elementos de prueba e incluso repetidos los testimonios.

“La Fiscalía no se encuentra conforme con esto que está sucediendo, con el descubrimiento. Es una lectura repetitiva de estos elementos, mientras que en otras oportunidades no dice ni la fecha, ni el radicado, no hay una siquiera mediana identificación del elemento que está descubriendo. Yo considero su señoría muy respetuosamente que este descubrimiento se haga en forma completa y forma ordenada”, dijo la Fiscalía.