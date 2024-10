Esta es la estrategia de Nicolás Petro y su defensa con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en busca de menos cárcel, un buen lugar de reclusión y no delatar a nadie

El péndulo judicial de Nicolás Petro, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no se ha detenido. El exdiputado está por demostrar que su palabra no es de fiar y acomoda su verdad a las circunstancias. La Fiscalía confirmó que echó reversa y está listo para volver a confesar las irregularidades que cometió en la campaña y cómo se apropió de dineros que recogió para la aspiración del presidente Gustavo Petro.

La negociación, de acuerdo con los detalles filtrados, incluye aceptar responsabilidad y a cambio obtener una rebaja sustancial de la pena; además, un sitio especial de reclusión en caso de que la decisión del juez sea privarlo de la libertad. Y un detalle que no es menor, la reducción de la pena iría ligada a la posibilidad de cambiar el delito de lavado de activos por estafa o enriquecimiento ilícito de particular.

Según contaron los abogados, “las pruebas son tan contundentes que resulta imposible negar que Nicolás Petro recibió plata, la metió en sus bolsillos y se la gastó, pero eso no significa que estuviera lavando activos”. Tampoco, explicaron, puede ser enriquecimiento ilícito de servidor público, pues el dinero que se apropió no tenía nada que ver con el cargo de diputado que ocupaba en ese momento.

Por eso, la defensa del hijo del presidente le apunta a reconocer el delito de enriquecimiento ilícito, pero como particular, no como empleado público, y eliminar o modular el de lavado de activos. Los abogados soportarán su solicitud basados en conceptos de exmagistrados y exministros, como Yesid Reyes, quien advierte que el dinero que recibe una persona no propiamente de fuentes ilícitas, y que se gasta en lujos, no lleva de manera directa al lavado de activos.