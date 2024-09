“Me pagaban $900.000 sin ningún beneficio, ni prestaciones, ni nada”, esta es la declaración de la exempleada de Nicolás Petro

“Cuándo yo inicié con ellos me pagaban 900.000 pesos incluyendo 100.000 pesos de transporte, sin ningún beneficio más sobre prestaciones ni nada; sólo me pagaron una sola prima, mi sueldo me lo cancelaba Daysuris, siempre me pagaron con dinero en efectivo”, dijo la empleada de servicio en la declaración que conoció SEMANA.