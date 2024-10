“No era pose ni paseo”: viceministra que se tomó una ‘selfie’ en El Plateado no se guardó nada y respondió duro a quienes la criticaron

Durante el fin de semana, las Fuerzas Militares y autoridades policiales se tomaron El Plateado con el fin de expulsar a las disidencias de las FARC en cabeza de alias Iván Mordisco, de este corregimiento del municipio de Argelia, Cauca.

Sin embargo, en medio del operativo hubo una dura tensión ente pobladores, asediados por este grupo armado. Y como si fuera poco, parte del gabinete del presidente Gustavo Petro hizo presencia en el territorio, pero la visita estuvo llena de críticas y desilusión.

Una de estas críticas estuvo enfocada a la fotografía que se tomó la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, acompañada por la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda. Ambas funcionarias posaron felices como si estuvieran de paseo.

Por su parte, Pablo Daza, secretario de Gobierno de Argelia, Cauca, fue uno de los que la criticaron: “La gente dice ‘vinieron, nos saludaron para la foto, para noticias y se fueron’”, dijo en Noticias Caracol.

Frente a esta situación, la viceministra de Defensa, no se guardó nada y respondió duro a quienes la criticaron: “Realmente no nos íbamos a quedar ahí. En este momento, El Plateado no está estabilizado. Allí, tanto los funcionarios del Gobierno Nacional como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son objetivo militar por parte de las disidencias de la Carlos Patiño”, detalló para el medio.

Visita del Gobierno y altos mandos militares a El Plateado. | Foto: Semana.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Argelia, la comunidad lamentó que no se hayan podido reunir con los ministros en una asamblea para debatir la situación que los acompleja:

“Desafortunadamente (los ministros) estuvieron dos horas en El Plateado, no se pudo hacer una asamblea grande donde se pudiera explicar a la gente la presencia de ellos. Saludaron a la gente que estaba en las calles, en las casas, pero la gente no pudo, por temor, salir a aglomerarse a algún lugar, en el parque o en el coliseo, donde se estaba esperando”, recalcó Daza.

Ante esto, la viceministra de Defensa fue enfática en mencionar que “es curioso que él lo diga porque justamente ese día pudimos hablar y concretar varias de las versiones. Ellos nos han solicitado que los proyectos se hagan por intermedio de la Alcaldía y no directamente desde el Gobierno”.

Altos funcionarios de Petro en El Plateado. | Foto: Fotomontaje SEMANA

La funcionaria de Petro aseguró en el mencionado medio, que el próximo 21 de octubre, hará presencia nuevamente en El Plateado: “Esperamos poder trabajar de la mano de la alcaldía municipal, claro, si ellos tienen la voluntad de trabajar con el Gobierno”.

Lo cierto es que la fotografía entre la viceministra de Defensa y la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha sido considerada por muchos como inapropiada.

Policía Nacional, Fuerzas Militares y representantes del Gobierno caminaron por las calles de El Plateado, en el Cauca. | Foto: Ministerio de Defensa

“Esa fue una foto legítima y genuina de un momento para nosotras. Con Gloria Miranda venimos trabajando desde el año anterior, hemos intentado ingresar en cuatro ocasiones a El Plateado y no había sido posible. Desde diciembre del año anterior, Gloria consiguió 300.000 millones de pesos para poder hacer la sustitución de cultivos ilícitos en El Plateado. No obstante, no hemos contado con las condiciones de seguridad necesarias. Así que para nosotras era un triunfo poder llegar allá”, argumentó Daniela Gómez.

La viceministra dijo que “las personas que están criticando son una matriz de oposición al Gobierno y es gente que no conoce su territorio. A nosotras nos parece también cuestionable que solo se hable de la foto de dos mujeres jóvenes porque fotos había muchas, incluso de los comandantes de las Fuerzas Militares”.