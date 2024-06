“No me interesan dólares manchados”: Federico Gutiérrez pone “líneas rojas” al turismo en Medellín previo a la Feria de Flores

“Acá hay una línea roja. Aquí nadie puede decir o no se pueden equivocar con el cuento de que bajaron ocupación porque estamos dando una pelea contra estos enfermos que vienen a abusar de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes. Eso es una pelea a muerte y en eso nosotros no vamos a parar”, aseguró el mandatario local.

“Lo que le diría a los hoteleros es: venga trabajemos juntos. A los de las plataformas: trabajemos juntos. Yo no voy a permitir como alcalde, ni voy a ceder nunca en la lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes” , dijo el alcalde de Medellín.

Los datos que presenta La Alpujarra indican que hubo 359 mil visitantes durante el mismo periodo de 2023 y que en este lapso de 2024 han entrado 451 mil personas, tanto nacionales como extranjeras. No obstante, señala que hay un cambio en el comportamiento de esa llegada de visitantes porque los viajeros utilizan alternativas que diferentes a los tradicionales hoteles.

“Eso es una línea roja que tememos y no pueden dejar la sensación de que está llegando menos gente porque salió alguien por ahí a decir que a la gente le da miedo venir por la pelea que tenemos contra la explotación de niños, niñas y adolescentes . A los que les tiene que dar miedo venir son los que venían a eso y a esos no los queremos acá”

En palabras de Restrepo en conversación con el medio local Teleantioquia, “hemos visto una disminución, inclusive los puentes festivos, que normalmente esperamos que la ocupación sea muy buena . Tenemos un reporte, obviamente es una previa, pero tenemos un reporte (de una disminución del 53%). Hace mucho tiempo no veíamos una ocupación tan baja”. La representante alertó sobre una “estigmatización” al sector hotelero.

“Nosotros no queremos esos dólares manchados con la dignidad de nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestras mujeres. Yo no quiero eso para nuestra ciudad. Y si esa matriz turística tiene que cambiar de manera radical, pues la vamos a cambiar” , advirtió Federico Gutiérrez.

El alcalde de Medellín agregó que “acá no es que venga gente porque venga que porque traen plata. ¿Plata? A mí no me interesan esos dólares manchados y yo sé que a la ciudad tampoco le interesa eso y que haya respeto real. Todos los gremios y todos los espacios que nosotros hagamos para dinamizar la economía los vamos a generar. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo más inversión en promocionar la ciudad”.