“La paz no se negocia”: duras críticas del gobernador de Antioquia al presidente Petro en medio de crisis de orden público

Al consultarle la razón por la que se negó a sentarse en la mesa de paz con las disidencias de las Farc, señaló que la paz sencillamente no se puede negociar.

“Para mí la paz es la consolidación de la seguridad, de la justicia, de las oportunidades en todos los rincones del país. La paz no se negocia, menos como, infortunadamente, se ha hecho en Colombia casi a lo largo de toda nuestra vida republicana, contemporizando con el crimen”, dijo.

“Todas son el reconocimiento de un fracaso. Imagínese usted tener que ir a negociar con un bandido que está en la cárcel. ¿Cómo consolida la seguridad y la paz en cualquier otro territorio de la ciudad? Yo sí me he sentado a trabajar por la paz del departamento con las víctimas, quienes estuvieron en el primer proceso de negociación y son reincorporados y hoy están inmersos en la vida civil buscando una segunda oportunidad, ahí he estado con ellos”, señaló.