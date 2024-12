“No me sentía cómoda con ella”, dice Sandra Ortiz sobre Laura Sarabia y lo que ha pasado alrededor del escándalo de la UNGRD

El pasado viernes, Sandra Ortiz, la ex alta consejera para las regiones de la Presidencia, fue imputada por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de corrupción que habría saqueado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso de la UNGRD ha puesto en el ojo del huracán al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a varios de sus alfiles, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Tras la decisión de la Fiscalía, Ortiz conversó con SEMANA y dijo que se sentía tranquila “y con la fe intacta”. Aseguró que tiene todas las pruebas y evidencias para su defensa, entre las que está un montaje que le hicieron en Presidencia de la República para que la imputaran con medida de aseguramiento y detención carcelaria. “A mí me están sacrificando para tapar, proteger o cubrir no sé a quién o a quiénes. Esto va más allá. Siento que hay gente del Gobierno interesada en que a mí me hagan daño”, manifestó.

Sandra Ortiz al llegar a la audiencia Paloquemao, el pasado viernes 29 de noviembre. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y agregó: “Cuento con una muy buena defensa y tenemos una prueba para demostrar que yo no cometí ningún delito. Dígame, ¿yo qué me robé?, ¿qué papel, supuestamente, estoy cumpliendo en todo este entramado de corrupción? Porque yo no manejé recursos ni tengo nada que ver con contratos. Me acusan, supuestamente, de ser una servil mensajera. ¿Eso cómo se llama? ¿Y los que se robaron el dinero? ¿Los que, supuestamente, se beneficiaron de las coimas? Los que se robaron el dinero, ¿qué?”.

Frente al montaje que denuncia le hicieron desde Presidencia de la República, Ortiz señaló que hay tres causales por las que le darían medida de aseguramiento. Y explicó que una de esas es que “hicieron un complot, se inventaron una historia, la crearon, hicieron un show, me hicieron escándalo en medios por dos semanas y allanaron mi oficina, al parecer, para favorecer a Sneyder Pinilla. Eso era para hacer aún más fuerte una versión mentirosa de ellos. A mí me armaron varios escándalos, mostraron unas facturas, que yo vivía en el Hotel Tequendama de Bogotá. Yo no lo voy a negar, soy boyacense y no tengo apartamento en la capital, porque no tengo los medios económicos. A mí algunos periodistas me llamaban y me decían: ‘Doctora Sandra, nos están dando estas informaciones desde Presidencia’. Tienen un objetivo y yo sí quiero saber a quién quieren cubrir, por qué no quieren que se sepa, realmente, qué hay detrás de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), porque muchos de los que se han robado la Unidad siguen sin ser mencionados y armaron una cortina de humo”.

Les pidió a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y a Sneyder Pinilla, exsubdirector, que le cuenten la verdad al país y que digan quiénes están detrás de la Unidad. “Y es que ellos no solo manejaron la UNGRD, también el Fondo Adaptación. Olmedo López también lideró ese fondo y no han dicho nada. ¿Qué pasó con los recursos del Fondo Adaptación?”, se preguntó en diálogo con este medio.

En una reciente declaración de Laura Sarabia, directora del Dapre, a El Tiempo, por los supuestos montajes de Presidencia en contra de Ortiz, Sarabia dijo: “Solo voy a decir lo que le manifesté a Sandra Ortiz la última vez que hablé con ella. Espero que ella cuente lo que manifestó en esa reunión cuando presentó su renuncia”.

Al preguntársele qué pasó en esa reunión, Ortiz respondió a SEMANA que le reclamó a Sarabia por los perfilamientos que la directora del Dapre le estaba haciendo ante los medios, y recordó el encuentro: “Laura fue la que me llamó el viernes de mi salida del Gobierno a pedirme la renuncia. Yo le respondí: ‘Laura, sí, pero hablo directamente con el presidente, porque él fue quien me nombró y me dio la oportunidad’. Le pedí la cita directamente con él y me la dio. El lunes llegué a la Alta Consejería, a las 8:00 a. m. me confirmó que el encuentro se daría. Yo me encontré con un asesor de ella (Juan David Moreno) y le dije: ‘Dile a tu jefe que deje de estarme perfilando en los medios de comunicación, porque yo ya tengo información de los propios medios, amigos periodistas que me dicen que el perfilamiento viene de acá adentro. Eso no se lo aguanto más”. Yo se lo mandé a decir. Laura me mandó a llamar y me dijo que el presidente me iba a atender. En esa reunión, en la que estuvo solo ella y participó María Elena Romero, yo le dije: ‘Laura, no entiendo todo lo que está pasando, pero no me parece bien que me estés perfilando en los medios de comunicación. Yo soy una mujer frentera y te lo vengo a decir’. Laura se puso mal, me recordó todo lo que le habían hecho, me dijo que la habían culpado de la muerte del coronel (Óscar Dávila), me expresó: ‘Usted no sabe todo lo difícil que ha sido para mí, me han culpado de lo de Marelbys Meza, y yo soy inocente’. Ella insistió en que no lo había hecho, que ella no era así. Yo, una hora después, hablé con el presidente”.

Ortiz dijo que posteriormente tuvo la reunión con el presidente Gustavo Petro. “Yo quería hablar solo con él, no me sentía cómoda con ella”, manifestó.

Gustavo Petro y la exconsejera Sandra Ortiz. | Foto: SEMANA/ALIANZA VERDE

Agregó que desconoce cuál es el interés de Laura Sarabia con la UNGRD, “o qué interés hay detrás o qué no se ha contado”, y prefirió no opinar sobre el conocimiento que pueda tener Sarabia del escándalo de la UNGRD.

Dijo que no sabe quiénes se robaron esa entidad, y advirtió que, a pesar de haber hecho unas denuncias importantes, tampoco le han puesto la atención que se merece el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. “Él ha denunciado cosas, ha dicho, ha dado nombres y la Justicia no indaga. Además, el director ha estado últimamente muy en silencio, me extraña porque es un hombre frentero. Él no ha vuelto a tocar más el tema. Ese silencio es extraño”.

Sandra Ortiz aseguró que no se la ha puesto la atención suficiente a las denuncias del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, sobre el escándalo en la entidad. Aunque, la exconsejera dijo que él no ha vuelto a tocar el tema y ese "silencio es extraño". | Foto: Semana