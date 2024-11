Sandra Ortiz revela otro presunto hecho de corrupción en el Gobierno Petro y salpica a Olmedo López y Sneyder Pinilla: “Imagino que también se robaron el Fondo Adaptación”

SEMANA: ¿Cómo se siente después de la imputación de cargos?

SANDRA ORTIZ: Muy tranquila y con la fe intacta, porque todo estará bien. Mi abogado ejercerá una excelente defensa. Han pasado unas circunstancias frente a la Fiscalía que contaremos. Mi abogado tiene todas las pruebas y evidencias, entre ellas la de un montaje que me hicieron en Presidencia para que me imputaran con medida de aseguramiento y detención carcelaria. Hicieron una cosa que solo pasa por una mente despiadada de querer hacerme daño; no sé con qué objetivo y para cubrir a quién. A mí me están sacrificando para tapar, proteger o cubrir no sé a quién o a quiénes. Esto va más allá. Siento que hay gente del Gobierno interesada en que a mí me hagan daño. Yo soy frentera, este es el primer medio al que le digo esto. Reitero, estoy tranquila, tengo las pruebas, si se actúa en justicia y en derecho, todo saldrá bien. Yo confío en la Justicia y en los jueces, porque sé de su seriedad.

SEMANA: ¿Le teme a la cárcel? La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra usted.

S.O.: Estoy tranquila, confío en la Justicia, cuento con una muy buena defensa y tenemos una prueba para demostrar que yo no cometí ningún delito. Dígame, ¿yo qué me robé?, ¿qué papel, supuestamente, estoy cumpliendo en todo este entramado de corrupción? Porque yo no manejé recursos ni tengo nada que ver con contratos. Me acusan, supuestamente, de ser una servil mensajera. ¿Eso cómo se llama? ¿Y los que se robaron el dinero? ¿Los que, supuestamente, se beneficiaron de las coimas? Los que se robaron el dinero, ¿qué?

SEMANA: Habla de un montaje desde Presidencia. ¿A qué se refiere?

S.O.: Hay tres causales que me darían medida de aseguramiento, una de esas: hicieron un complot, se inventaron una historia, la crearon, hicieron un show, me hicieron escándalo en medios por dos semanas y allanaron mi oficina, al parecer, para favorecer a Sneyder Pinilla. Eso era para hacer aún más fuerte una versión mentirosa de ellos. A mí me armaron varios escándalos, mostraron unas facturas, que yo vivía en el Hotel Tequendama de Bogotá. Yo no lo voy a negar, soy boyacense y no tengo apartamento en la capital porque no tengo los medios económicos. A mí algunos periodistas me llamaban y me decían: “Doctora Sandra, nos están dando estas informaciones desde Presidencia”. Tienen un objetivo y yo sí quiero saber a quién quieren cubrir, por qué no quieren que se sepa, realmente, qué hay detrás de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), porque muchos de los que se han robado la Unidad siguen sin ser mencionados y armaron una cortina de humo. Yo sí les pido a Olmedo López y Sneyder Pinilla que le cuenten la verdad al país, que digan quiénes están detrás de la Unidad. Y es que ellos no solo manejaron la UNGRD, también el Fondo Adaptación. Olmedo López también lideró ese fondo y no han dicho nada. ¿Qué pasó con los recursos del Fondo Adaptación?

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: Dice que muchos de los que se robaron la UNGRD siguen callados. ¿A qué se refiere?

S.O.: Yo no creo que Olmedo López y Sneyder Pinilla hayan estado solos. Es que se robaron billones de pesos. Ya pasaron los millones, al parecer, sumando el Fondo Adaptación, que, me imagino, también se lo robaron ellos, como lo hicieron con la UNGRD.

SEMANA: Pero el supuesto saqueo al Fondo Adaptación no se conoce.

S.O.: No. No han dicho nada, hay un silencio total. Que la Justicia busque. Es que se han concentrado en un caso mediático, porque esto es una estrategia mediática, cada día lo confirmo más. Armaron una cortina de humo para sacrificar a unos pocos a fin de calmar lo grande. Que denuncien con quién hicieron los negocios. Yo estoy tranquila, Olmedo López jamás puede decir que le he pedido un solo peso. Ni un tinto le recibí. Hay un perfilamiento y lo entiendo cada vez que me doy cuenta de más y más cosas. Salí del Gobierno, me ha tocado defenderme absolutamente sola. No quiero que me armen montajes. Estos tipos no están diciendo la verdad. Mire, yo tengo que hablar de La Guajira. Armaron una historia alrededor de ese departamento, ellos se robaron La Guajira completa. Solo en Uribia había una inversión superior a los 200.000 millones de pesos. Allá Olmedo fue denunciado por toda la política que hizo en ese municipio hasta con la mamá del alcalde. Nosotros tuvimos denuncias, yo eso lo puse en mi informe cuando salí de la Alta Consejería para las Regiones. Yo conté en ese informe cómo ellos estaban haciendo política por todo el país. Yo lo puse en mi informe, reporté lo que me decían los líderes sociales, la gobernadora y los congresistas de la región.

SEMANA: Usted dice que Olmedo y Sneyder, al parecer, también se habrían robado el Fondo Adaptación.

S.O.: Si lo hicieron con la UNGRD, también imagino que ocurrió con el Fondo Adaptación. Lo manejaron ellos, tenían muy buenos proyectos. Con La Mojana manejaron unos recursos, muchos proyectos y entregas.

SEMANA: El Tiempo le preguntó a Laura Sarabia por los supuestos montajes de Presidencia en contra suya, y ella dijo: “Solo voy a decir lo que le manifesté a Sandra Ortiz la última vez que hablé con ella. Espero que ella cuente lo que manifestó en esa reunión cuando presentó su renuncia”. ¿Usted qué dijo?

S.O.: Laura fue la que me llamó el viernes de mi salida del Gobierno a pedirme la renuncia. Yo le respondí: “Laura, sí, pero hablo directamente con el presidente, porque él fue quien me nombró y me dio la oportunidad”. Le pedí la cita directamente con él y me la dio. El lunes llegué a la Alta Consejería, a las 8:00 a. m. me confirmó que el encuentro se daría. Yo me encontré con un asesor de ella (Juan David Moreno) y le dije: “Dile a tu jefe que deje de estarme perfilando en los medios de comunicación, porque yo ya tengo información de los propios medios, amigos periodistas que me dicen que el perfilamiento viene de acá adentro. Eso no se lo aguanto más”. Yo se lo mandé a decir. Laura me mandó a llamar y me dijo que el presidente me iba a atender. En esa reunión, en la que estuvo solo ella y participó María Elena Romero, yo le dije: “Laura, no entiendo todo lo que está pasando, pero no me parece bien que me estés perfilando en los medios de comunicación. Yo soy una mujer frentera y te lo vengo a decir”. Laura se puso mal, me recordó todo lo que le habían hecho, me dijo que la habían culpado de la muerte del coronel (Óscar Dávila), me expresó: “Usted no sabe todo lo difícil que ha sido para mí, me han culpado de lo de Marelbys Meza, y yo soy inocente”. Ella insistió en que no lo había hecho, que ella no era así. Yo, una hora después, hablé con el presidente.

Laura Sarabia, directora del Dapre. | Foto: Guillermo Torres Reina

SEMANA: ¿Pero qué más dijo en esa reunión?

S.O.: Estoy diciendo lo que yo hablé con Laura. Y después tuve reunión con el presidente, yo quería hablar solo con él, no me sentía cómoda con ella.

SEMANA: ¿La otra mujer que le estaría haciendo jugadas en su contra desde el Gobierno es la alta consejera para las regiones, Luz Marina Múnera?

S.O.: A mí me tiene muy sorprendida Luz Marina. Cuando yo escuché a la consejera en las entrevistas, solo ha salido a los medios a hablar de mí, fue difícil. Se dio su paseo hablando, ella no verificó lo que le decían. Ella me parece una mujer seria, correcta, inteligente, pero en sus declaraciones habla de los computadores de mis asesores y que, supuestamente, desaparecieron. Esa no es función de ella, hay un equipo en la Presidencia que se encarga de recibir los computadores. Cuando yo salí, entregué mis equipos, hay un acta. No respondo por lo que pasó después de irme ¿Será que se equivocó de cargo?

SEMANA: Usted le pide a Laura Sarabia que la deje tranquila. ¿Qué interéstendría la actual directora del Dapre en hacerlo?

S.O.: No sé qué interés tiene Laura Sarabia con la UNGRD o qué interés hay detrás o qué no se ha contado.

SEMANA: ¿Cree que Laura Sarabia, directora del Dapre, sabe cosas del escándalo de la UNGRD que no ha dicho?

S.O.: Prefiero no opinar.

SEMANA: ¿Sabe quiénes son esas personas que se robaron la UNGRD y no aparecen, están calladas?

S.O.: No sé. Quien ha hecho unas denuncias importantes, y siento que tampoco le han puesto la atención que se merece, es el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Él ha denunciado cosas, ha dicho, ha dado nombres y la Justicia no indaga. Además, el director ha estado últimamente muy en silencio, me extraña porque es un hombre frentero. Él no ha vuelto a tocar más el tema. Ese silencio es extraño.

SEMANA: Usted dice que la están sacrificando para proteger a alguien. ¿A quién?

S.O.: Eso es lo que yo quiero saber. No puedo decirlo porque no me consta. Alguien se está favoreciendo y quieren calmar ese escándalo conmigo. El pueblo quiere sangre y tienen que sacrificar a alguien, yo soy el eslabón más débil de todo esto.

SEMANA: ¿Cómo es su relación actual con el senador Iván Name?

S.O.: No tengo ninguna relación con él.

SEMANA: Pero ambos pertenecen a la Alianza Verde.

S.O.: Sí, claro, somos del mismo partido. Duramos 12 años trabajando con el senador Iván, igual que con todos los congresistas de la Alianza Verde.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. | Foto: UNGRD

SEMANA: ¿Se fracturó la relación a raíz del escándalo de la UNGRD?

S.O.: Sí, obvio, no volvimos a hablar tras el escándalo. Nunca más volví a hablar con él.

SEMANA: ¿Con Carlos Ramón González?

S.O.: Tampoco he vuelto a hablar con él.

SEMANA: ¿Usted fue la mensajera de los 3.000 millones de pesos de la UNGRD para Iván Name, según Sneyder Pinilla?

S.O.: Sneyder Pinilla ha contado tantas versiones y ha dicho tantas mentiras, porque él en SEMANA dijo una versión totalmente diferente, a las pocas semanas la cambió y no sé qué dijo en la Fiscalía. Entonces, eso es lo que hemos revisado. Quiero escuchar cuál versión tomó la Fiscalía. Por eso, no hablo de eso hasta la finalización de la imputación.

SEMANA: ¿Pero fue la mensajera?

S.O.: Mi abogado demostrará que no es así.

SEMANA: Los delitos por los que la imputaron son lavado de activos y tráfico de influencias.

S.O.: Sí, unos delitos que no se los imputaron ni a ellos. Insisto, la Justicia habla de que los dineros provenían de un prestamista, ya no es plata pública porque no se logró probar, pero su nombre se desconoce. Ojalá el país lo conozca. Y que le hagan el seguimiento, que le cojan las celdas de sus celulares y el del supuesto prestamista. Que cuenten la historia de cómo fue que recogieron esos supuestos dineros. Y se lo digo: estoy casi segura de que no es cierto. Por eso no han dado el nombre del prestamista y han guardado reserva de esa identidad.

SEMANA: ¿Usted sabe quién es el prestamista?

SEMANA: La Fiscalía en la imputación dirá que tras el rastreo de los teléfonos celulares coincide la ubicación de su teléfono con el de Iván Name y Sneyder Pinilla en el Hotel Tequendama.

S.O.: No es cierto, quiero ver esa prueba que, supuestamente, dice que estuvimos los tres. Y sí, pude haber coincidido con Sneyder Pinilla en las celdas, porque nos reunimos en muchos sitios por temas laborales, yo tomaba las fotos en los eventos donde estaba con ellos. No sé a qué se refieren. Con Sneyder la relación era mínima. Con Olmedo López sí había una relación laboral, porque tenía asiento en el Consejo de Ministros y nos encontrábamos todo el tiempo con el gabinete.

Bogotá. Noviembre 29 de 2024. Sandra Ortiz se presentó a la audiencia a la que fue citada en los juzgados de Paloquemao por su presunta participación en los casos de corrupcion de la UNGRD. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

SEMANA: Si usted insiste en su inocencia y en que no fue la mensajera de los 3.000 millones de pesos, ¿por qué Sneyder Pinilla la mencionó? Pudo mirar hacia otra persona.

S.O.: No sé, creo que hay una estrategia detrás de todo esto, hay muchas cosas. Al principio, ellos ni siquiera querían mencionarme, porque hablaron de un mensajero, de un hombre, escuchen las primeras declaraciones. Yo tengo mis razones y creería por qué, pero lo hablaré después.

SEMANA: ¿El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo algo que ver en este escándalo?

S.O.: Lo único que puedo decir es que es una persona muy correcta y entregada al Gobierno.

SEMANA: ¿Luis Fernando Velasco?

S.O.: Es que ninguno tiene que ver, es injusto todo lo que estamos viviendo.

SEMANA: ¿Petro la dejó sola?

S.O.: El señor presidente es una persona correcta, yo he hablado con él por chat, no me volví a ver con él desde mi renuncia, pero ha estado muy pendiente. Cuando me pasó el atentado, estaba preocupado, me preguntó cómo me sentía y si creía que alguien quería hacerme daño. Es que él no puede hacer nada. No lo hizo por el hijo, Nicolás Petro, tampoco lo hará por mí. Él deja que la Justicia tome decisiones.

SEMANA: ¿Usted le informó del supuesto montaje que ha venido denunciando en su contra desde la Presidencia?