“No soy ningún faltón”: Carlos Negret responde a críticas de Juan Manuel Galán

El candidato presidencial Federico Gutiérrez anunció este martes que Carlos Negret se sumaba a su campaña presidencial después de integrar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo. Además, confirmó que el exdefensor del Pueblo asumiría la tarea de coordinar todo el trabajo con las víctimas del conflicto y de derechos humanos por la experiencia en esos temas.

Sin embargo, el anuncio no cayó bien en el Nuevo Liberalismo y Juan Manuel Galán estalló en redes sociales por ese respaldo político. “El anuncio de Carlos Negret de apoyar al candidato de la derecha Federico Gutiérrez nos obliga a reiterar que esa no es la posición del Nuevo Liberalismo. Todo aquel que no siga la línea de los compromisos de este partido con la coalición Centro Esperanza y con Sergio Fajardo no puede reclamar representación del partido. El Nuevo Liberalismo no renació para ser un partido faltón que incumpla la palabra y los acuerdos”, dijo Galán.

Por esa razón, Negret dijo en SEMANA que le extraña la postura de Galán, ya que hace un par de días le comentó la decisión que tomó, y en ese momento no le fue manifestado el inconformismo. Además, manifestó que varios integrantes de esta colectividad están respaldando diversas candidaturas presidenciales, diferentes a las de Fajardo, por lo que no entiende el malestar.

“Yo hablé con Juan Manuel Galán hace dos semanas y le comenté que seguiría haciendo Nuevo Liberalismo y que también no apoyaría al doctor Sergio Fajardo. El martes pasado en un almuerzo les dije lo mismo y que apoyaría otra candidatura presidencial. No sé por qué se molestaron y debieron haberlo dicho en ese momento, decirme que me expulsarían o lo que sea”, dijo Negret.

Sobre los trinos de Galán, Negret manifestó que en efecto su respaldo a Fico Gutiérrez es personal y que eso está claro desde el principio. Agregó que la amenaza de Galán es extraña porque el tribunal no existe y que si lo llaman a él, en el papel, dará su respuesta. “El Nuevo Liberalismo no puede pretender una disciplina de perros, ni el partido es un faltón ni Carlos Negret es un faltón. Eso debe quedar claro y siempre fui claro y dije las cosas de frente. El partido no es solo Juan Manuel Galán”.

Contó que varios militantes de la colectividad están en la campaña de Gustavo Petro y otros en la de Federico Gutiérrez, y que los hermanos Galán conocen muy bien esta situación. “Es mejor decir la verdad siempre, si me toca irme del partido, cosa que no creo, pues me voy porque hice las cosas de frente, pero al parecer eso les molesta. Muchos históricos del partido se han ido y es increíble que no podamos pensar diferente a Juan Manuel Galán”.

Reveló que varios militantes que estuvieron en la lista del Nuevo Liberalismo llegarán a la campaña de Fico Gutiérrez y que los trinos de Galán acelerarán ese aterrizaje político. “Soy de buenas maneras y con decencia, no sé para qué quieren generar este problema”.

Sobre su llegada a la campaña de Fico Gutiérrez, Negret contó que empezará a recorrer el país para coordinar el trabajo con víctimas del conflicto y para garantizar que el plan de gobierno incluya un capítulo de derechos humanos que se pueda desarrollar, si gana Fico en las urnas, después del 7 de agosto. “Conozco muy bien las regiones y Fico sabe que es así porque estuve en la Defensoría del Pueblo. A la gente en las regiones que está sufriendo no le interesa la pelea política y por eso quiero es brindar soluciones. Necesitamos es llegar allá para oír a la ciudadanía, a ellos no le importa si el señor Galán está molesto o no”.

Negret pidió respeto en medio de esta campaña presidencial y argumentación para dejar de estigmatizar a los candidatos presidenciales, por ejemplo, diciendo que Fico Gutiérrez es el candidato de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Recordó que el candidato presidencial cumplirá con lo pactado en el Acuerdo de Paz. “El candidato ha dicho que cumplirá con lo pactado, pero además ha dicho que las Farc tendrán que cumplir y contar la verdad. Ese tema de la paz está claro y se continuará con lo bueno”.

La agenda del exdefensor del Pueblo en las regiones empezará de inmediato para dar a conocer las propuestas del candidato por la denominada Colombia profunda. “Este país debe trabajar para cambiar la narrativa, no debemos polarizar porque cada uno está donde mejor le parezca. La democracia es lo mejor que tenemos así que debemos dejar de pelear y convencer a los ciudadanos para que voten por determinado candidato. Mi trabajo no tiene color político y solo lo hago por el país y por creer que Federico Gutiérrez es un gran candidato”.

¿Cómo llegó a la campaña de Fico Gutiérrez?

SEMANA conoció que la llegada del exdefensor del Pueblo a la candidatura del exalcalde de Medellín se cocinaba desde hace varios días. Es más, la semana anterior, Negret asistió a una reunión de las directivas del Nuevo Liberalismo en Bogotá, reiteró su compromiso para seguir forjando la estructura del movimiento político que fundó Luis Carlos Galán, pero pidió que le permitieran respaldar a Federico Gutiérrez.

Una fuente del Nuevo Liberalismo le contó a esta revista que Negret afirmó durante dicho encuentro que no veía viable la candidatura de Sergio Fajardo y por eso, entre otras razones, vio la opción de acompañar a Fico Gutiérrez.

La noticia cayó como un baldado de agua fría porque institucionalmente el Nuevo Liberalismo respalda la aspiración presidencial de Fajardo y durante las últimas semanas el propio matemático ha venido distribuyendo tareas a cada uno de sus integrantes.

No obstante, no podían limitar a Carlos Negret. Internamente está claro el poder que representa su nombre y no podían cerrarle la puerta. Por esto, él seguirá en el partido. Y tiene actualmente un permiso para acompañar una candidatura presidencial diferente a la que apoyan las directivas.

“Esta no es la posición del Nuevo Liberalismo, es la posición individual de Carlos Negret. El partido sigue, más sólido que nunca, al lado de Sergio Fajardo”, dijo la analista Sandra Borda, excandidata al Senado por dicha colectividad.

El problema para el Nuevo Liberalismo es que tendría que examinar la posibilidad de dejar en libertad a su dirigencia frente a las presidenciales.

Aunque inicialmente contemplaban declarar libertad para la segunda vuelta, el salto de Negret llevará a las directivas a examinar con urgencia el tema y seguramente los moverá a dejar en las manos de cada uno de sus integrantes un respaldo político.

En el Nuevo Liberalismo tienen claro que la mejor opción para dicho partido es Sergio Fajardo, pero así como no le cerraron las puertas a Carlos Negret tampoco podrán hacerlo con otras figuras políticas que también pretendan respaldar a Federico Gutiérrez o Gustavo Petro y que seguramente reclamarán el derecho a la igualdad. El tema no está definido, pero será analizado en una reunión en las próximas horas.

El anuncio de la llegada de Negret a la campaña de Federico Gutiérrez es una buena noticia para el candidato del Equipo por Colombia.

Negret conoce como pocos los extramuros del país, sabe de las necesidades sociales de los colombianos menos favorecidos y su figura le permite a Gutiérrez quitarse de encima el estigma de un candidato de derecha que le ha querido achacar la oposición.

Aunque Fico Gutiérrez recibirá el respaldo político de la derecha no se puede encasillar exclusivamente en dicho sector ideológico. Durante su alcaldía de Medellín respaldó abiertamente el proceso de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.

Por esto, desde su carrera por la presidencia el candidato paisa está abierto a recibir a distintos sectores ideológicos, entre ellos, la centroizquierda, que le permitan sumar a su proyecto de gobierno.

Esta jugada de Federico Gutiérrez forma parte de su estrategia de acercarse al elector del centro que ve en Sergio Fajardo a un candidato débil electoralmente.