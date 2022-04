Carlos Negret apoya a Fico Gutiérrez: ¿el Nuevo Liberalismo dejará en libertad a sus bases?

Aunque el Nuevo Liberalismo anunció el respaldo en su mayoría a la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, Carlos Negret, una de sus principales figuras políticas, hizo tolda aparte y terminó respaldando la campaña de Federico Gutiérrez.

SEMANA conoció que la llegada del exdefensor del Pueblo a la candidatura del exalcalde de Medellín se cocinaba desde hace varios días. Es más, la semana anterior, Negret asistió a una reunión de las directivas del Nuevo Liberalismo en Bogotá, reiteró su compromiso para seguir forjando la estructura del movimiento político que fundó Luis Carlos Galán, pero pidió que le permitieran respaldar a Federico Gutiérrez.

Una fuente del Nuevo Liberalismo le contó a esta revista que Negret afirmó durante dicho encuentro que no veía viable la candidatura de Sergio Fajardo y por eso, entre otras razones, vio la opción de acompañar a Fico Gutiérrez.

La noticia cayó como un baldado de agua porque institucionalmente el Nuevo Liberalismo respalda la aspiración presidencial de Fajardo y durante las últimas semanas el propio matemático ha venido distribuyendo tareas a cada uno de sus integrantes.

Carlos Negrete y Federico Gutiérrez - Foto: Semana

No obstante, no podían limitar a Carlos Negret. Internamente está claro el poder que representa su nombre y no podían cerrarle la puerta. Por esto, él seguirá en el partido. Y tiene actualmente un permiso para acompañar una candidatura presidencial diferente a la que apoyan las directivas.

“Esta no es la posición del Nuevo Liberalismo, es la posición individual de Carlos Negret. El partido sigue, más sólido que nunca, al lado de Sergio Fajardo”, dijo la analista Sandra Borda, excandidata al Senado por dicha colectividad.

El problema para el Nuevo Liberalismo es que tendría que examinar la posibilidad de dejar en libertad a su dirigencia frente a las presidenciales.

Aunque inicialmente contemplaban declarar libertad para la segunda vuelta, el salto de Negret llevará a las directivas a examinar con urgencia el tema y seguramente los moverá a dejar en las manos de cada uno de sus integrantes un respaldo político.

En el Nuevo Liberalismo tienen claro que la mejor opción para dicho partido es Sergio Fajardo, pero así como no le cerraron las puertas a Carlos Negret tampoco podrán hacerlo con otras figuras políticas que también pretendan respaldar a Federico Gutiérrez o Gustavo Petro y que seguramente reclamarán el derecho a la igualdad. El tema no está definido, pero será analizado en una reunión en las próximas horas.

El anuncio de la llegada de Negret a la campaña de Federico Gutiérrez es una buena noticia para el candidato del Equipo por Colombia.

Negret conoce como pocos los extramuros del país, sabe de las necesidades sociales de los colombianos menos favorecidos y su figura le permite a Gutiérrez quitarse de encima el estigma de un candidato de derecha que le ha querido achacar la oposición.

Aunque Fico Gutiérrez recibirá el respaldo político de la derecha no se puede encasillar exclusivamente en dicho sector ideológico. Durante su alcaldía de Medellín respaldó abiertamente el proceso de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.

Por esto, desde su carrera por la presidencia el candidato paisa está abierto a recibir a distintos sectores ideológicos, entre ellos, la centroizquierda, que le permitan sumar a su proyecto de gobierno.

Esta jugada de Federico Gutiérrez es parte de su estrategia de acercarse al elector del centro que ve en Sergio Fajardo a un candidato débil electoralmente.