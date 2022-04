Sector del Nuevo Liberalismo se suma a campaña de Federico Gutiérrez

El candidato presidencial Federico Gutiérrez continúa con su agenda de diálogo con diferentes sectores y este martes anunció que el excandidato al Senado del Nuevo Liberalismo, Carlos Negret, asumirá en su campaña la tarea de coordinar los temas de víctimas y de derechos humanos.

El candidato de Equipo por Colombia resaltó la importancia del trabajo hecho por Negret en la Defensoría del Pueblo y, por esa razón, calificó como fundamental el trabajo que adelantará en la campaña.

“Es una de las personas más destacadas en la defensa de los derechos humanos y por eso es importante tenerlo acá. Es un símbolo de unidad y es importante porque todos los colombianos quieren tranquilidad y atención a las víctimas y minorías. Tendrá un papel fundamental para recorrer el país y hablar con la gente”, dijo Gutiérrez.

El candidato aseguró que la agenda de derechos humanos ocupará un espacio grande en su campaña y, por eso, Negret cumplirá esa tarea. “Cuando fuí alcalde de Medellín trabaje con él cuando era Defensor del Pueblo. Esto demuestra que no se trata de partidos políticos ni de colores, se trata de trabajar por el bien de Colombia”.

A su turno, el exdefensor del pueblo aseguró que recibía la invitación “como un gesto de Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez para aproximarse a sectores políticos y ciudadanos que encontramos en la defensa de los derechos humanos, las regiones, los recursos naturales y la democracia, la agenda central del país”.

Explicó que aceptó el reto por creer que en este momento la campaña presidencial de Fico Gutiérrez, representa una empatía con los colombianos que se consolidará en las urnas. “El futuro de este país que soñamos para Colombia, lo lograremos dialogando entre distintos”.

Contó que la decisión de apoyar esta candidatura presidencial la tomó hace unos días y que la socializó con los hermanos Galán, quienes le desearon éxito en el camino seleccionado.

Gutiérrez dijo que la campaña de Sergio Fajardo no se puede molestar porque haya nombrado a Rodrigo Lara Sánchez, como fórmula vicepresidencial ni por la adhesión de Carlos Negret. “Yo no tengo partido así que no tengo cálculos, las decisiones que tomo son pensando en el país y pensando en lo mejor para el futuro del país. Es un símbolo de que la pluralidad es importante y yo no sufro de superioridad moral y por eso, reconozco que hay gente muy buena en varios sectores y acá son bienvenidos”.

Carlos Negret es abogado de la Universidad Javeriana, Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Antes de graduarse como abogado tuvo varios cargos administrativos en dos bancos oficiales, la Caja Agraria y el Banco del Estado. En 1994 y con apenas 32 años, renunció para ser el candidato del liberalismo a la alcaldía de Popayán, al no llegar al cargo fue nombrado como Cónsul en Chicago por el gobierno de Ernesto Samper.