Ñoño Elías quedó en libertad 31 días después de ser capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia

La decisión fue firmada el pasado 10 de septiembre. Tras revisar las bases de datos y comprobar que no existía otro requerimiento judicial contra el exsenador ni otra medida de aseguramiento vigente, las autoridades avalaron la libertad de Elías, quien se encontraba desde el pasado 14 de agosto en la cárcel La Vega, en Sincelejo.

En 2023, los dos exsenadores se sometieron a sentencia anticipada reconociendo su participación en estos actos de corrupción. Sin embargo, al no estar de acuerdo con el monto impuesto por la Sala de Primera Instancia, presentaron un recurso de apelación.

En su aceptación de cargos, el congresista oriundo de Sahagún (Córdoba) pidió excusas por sus actos y reconoció que defraudó a sus seres queridos: “No queda mucho por decir, sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos”.