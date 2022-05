“Nunca he hablado de hacerme reelegir”: Petro dice que no buscará otro período presidencial

Tras el discurso en su visita a Santa Marta, el candidato Gustavo Petro, quien encabeza las encuestas, respondió a la polémica que se revivió en torno a su supuesta intención de buscar la reelección en caso de ganar la Presidencia. Frente a la crítica y las acusaciones, el líder progresista aseguró haber sido “absurdamente malinterpretado”.

“Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir, sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento”, publicó Petro en sus redes sociales.

Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento.

https://t.co/lTumZyUZ8k — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2022

El fin de semana pasado, el candidato estuvo de visita en Santa Marta y, en medio de su recorrido, fue hasta el sector popular de Pescaíto para dar su acostumbrado discurso. Fue ahí donde recordó que su propuesta de gobierno requiere más de cuatro años.

“Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, sostuvo Petro en su intervención.

#Atención El candidato presidencial Gustavo Petro volvió a decir que su propuesta de gobierno necesita más de cuatro años y encendió la polémica.https://t.co/nTj7YiDlNm pic.twitter.com/Thv1v7QfUx — Revista Semana (@RevistaSemana) May 2, 2022

Esto causó dudas y críticas por parte de un sector político, reviviendo la polémica que indica que el candidato buscaría perpetuarse en el poder si logra ganar las próximas elecciones.

A pesar de que Petro desmintió toda acusación, Francia Márquez también habría sugerido que el proyecto del Pacto Histórico es “a largo plazo”.

“Una vez lleguemos a la Presidencia de Colombia, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un gobierno desde abajo. Un gobierno del pueblo, uno de manera colectiva, que se descentralice. No solo en términos físicos, sino en términos de su proyección. Este proyecto del cambio es a largo plazo y empieza el 29 de mayo, ganando en primera vuelta la Presidencia”, dijo Márquez a principios de abril.

Federico Gutiérrez, segundo en las encuestas y quien se encontraría con Petro en una segunda vuelta, aprovechó para lanzar una crítica sutil asegurando que él puede garantizar un gobierno de cuatro años si es presidente.

Yo sí le garantizo a los Colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 2, 2022

“Yo sí les garantizo a los colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución”, aseveró el exalcalde de Medellín.

La senadora María Fernanda Cabal también encendió las alarmas por lo dicho por Petro, acusando al candidato de buscar perpetuarse en el poder de forma indefinida.

“Una reelección de Gustavo Petro no terminaría nunca, sería la forma de quedarse en el poder como hacen los dictadores con los que simpatiza ideológicamente. Así son, suben por vías democráticas y se quedan para siempre por venganza”, publicó la senadora.

El difícil proceso de habilitar la reelección

Este tema, como siempre, lleva a pensar qué se necesita para lograr que en Colombia exista nuevamente la figura de la reelección, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su primer período.

Lo que se necesita para que vuelva la reelección presidencial en Colombia es convocar una nueva Constitución o un referendo de iniciativa popular que reforme la Constitución. El último debe ser por iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5 % del censo electoral. También puede ser convocado por el Congreso, mediante una ley aprobada y como consulta de un proyecto de reforma constitucional.

La aprobación del referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de sufragantes. Este número, a su vez, debe exceder la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. Es decir, tiene un umbral del 25 % que se debe superar.

En el caso de la asamblea constituyente, deberá ser aprobada por el Congreso de la República y someterla a votación de la ciudadanía. Antes del último paso, deberá pasar por la Corte Constitucional para decidir si se permite el proceso. Para esto, el umbral a superar será del 33 %.