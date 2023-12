Pablo Escobar: la portada de SEMANA que narró los detalles de su muerte: un plato de espaguetis, una pistola Sig Sauer y 15 minutos fatales

Para que cayera Pablo Escobar, tan importante como el rastreo electrónico de sus llamadas telefónicas y la operación de comando que lo dió de baja , fué el no haberle permitido ubicar a salvo a su familia en el exterior.

Cinco minutos antes de las tres de la tarde del jueves, el ministro de Defensa Rafael Pardo se disponía a iniciar las actividades de la tarde, con una agenda apretada debido a que se había gastado la mañana en el Congreso, en desarrollo de los debates finales de la ley de Orden Público. Cuando comenzó a revisar y firmar los papeles acumulados, dos teléfonos de su escritorio sonaron casi a la vez. Por el primero que contestó reconoció la voz del subdirector de la Policía Nacional, el general Octavio Vargas Silva: “Cayó Escobar -le dijo-. Me acaban de llamar de Medellín a comunicarme esa noticia”. “¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Está confirmado?”, preguntó Pardo de modo apresurado. “Está prácticamente confirmado -le respondió el general Vargas-.

Entre tanto en la casa privada del Palacio de Nariño, el Presidente César Gaviria se encontraba tomando un breve descanso cuando sonó su teléfono y uno de los operadores del conmutador le anunció que el Ministro de Defensa deseaba hablar con él. “Pásemelo” le dijo Gaviria. “Me acaba de llamar el general Octavio Vargas -le informó Pardo al Presidente- y me dijo que le habían dicho de Medellín que acaba de caer Escobar. El Bloque lo dió de baja. Por el rostro ya ha sido identificado, pero faltan las huellas dactilares”. “Y esa confirmación, cuánto se demora?,” le preguntó el Presidente. “Unos 10 minutos -le respondió Pardo-, yo lo llamo apenas me confirmen “.

El Presidente bajó a su despacho en el momento en que el ministro de Gobierno Fabio Villegas entraba como una tromba. Al igual que su colega de Defensa, él había sido informado por el general Vargas y estaba pendiente de la confirmación de la identidad de Escobar con el examen de sus huellas dactilares. Por unos minutos se cumplió la instrucción de mantener en reserva la noticia hasta tanto no se examinaran las huellas, cuyo análisis confirmó la identidad de Escobar hacia las tres y 10. Poco antes de las tres, Eduardo Carrillo, periodista de RCN en Bogotá había recibido una llamada de un alto oficial de la Policía: “Eduardo -le había dicho- hace cuatro años usted dio la chiva de la muerte del Mexicano en Coveñas. Ahora puede contar que el Bloque de Búsqueda acaba de dar de baja a Pablo Escobar “. Así lo hizo. Las agencias internacionales lo siguieron y el mundo se enteró de que Pablo Escobar, el criminal más perseguido del planeta, había sido dado de baja.

En el despacho presidencial en la Casa de Nariño ya no cabía más gente. Los consejeros y secretarios, encabezados por Miguel Silva, Ricardo Avila, Martín Carrizosa y Dario Vargas, discutían los pasos a dar, mientras dos fotógrafos de Palacio captaban el instante para la historia. La decisión del Presidente fue la de leer una declaración y brindar una rueda de prensa, pero sólo hacia las seis de la tarde, después de que Rafael Pardo y el alto mando militar y de Policía hubieran tenido oportunidad de cobrar su éxito ante los periodistas en la sede del Ministerio de Defensa. Todos estuvieron de acuerdo en que después de tantos meses de críticas y cuestionamientos sobre ineficiencia y corrupción del Bloque de Búsqueda, las Fuerzas Armadas merecían la oportunidad de hablar primero con los medios.

La trampa del Tequendama

El desenlace de la historia de horror de Pablo Escobar se había iniciado 15 días antes, cuando el capo adquirió, por intermedio de un testaferro de su organización, la residencia de la calle 79A No. 45D-94, en el sector de Los Olivos, un barrio de clase media cerca del estadio de futbol Atanasio Girardot. La residencia de dos pisos había sido hasta entonces propiedad de una familia de apellido Correa, y fué ubicada por el propio Escobar en desarrollo de su angustiosa costumbre de andar comprando casas por diferentes zonas de Medellín para construir allí caletas y esconderse, lo que explica su manía de reunir decenas de recortes de avisos clasificados del periódico El Colombiano en el fólder que cargaba para arriba y para abajo desde hacía meses, con sus cartas, apuntes y documentos.

Consciente de que sus llamadas telefónicas eran monitoreadas constantemente por el grupo de inteligencia y telecomunicaciones del Bloque de Búsqueda, realizaba casi más llamadas para despistar que aquellas que realmente necesitaba hacer. Se movía por varias zonas de la ciudad con un teléfono inalámbrico de muy largo alcance y potencia, que no era otra cosa que una extensión de un aparato fijo que también era cambiado de lugar constantemente por los hombres de Escobar. Esto explica que muchas veces los hombres del Bloque rastrearan una llamada del jefe del cartel de Medellín gracias a la intercepción de las líneas telefónicas locales, y terminaran allanando una casa donde efectivamente hallaban un receptor telefónico con su antena extendida al máximo, pero no encontraban ni el auricular ni a Escobar.

Durante varios meses, los abogados de Escobar habían intentado convencer al fiscal general Gustavo de Greiff de que si la familia de Escobar era recibida en el exterior, él se entregaría pues ya no tendría que preocuparse por proteger a sus seres queridos.

Una señal precisa

La pista que sí rastreó y con gran precisión fue una serie de llamadas que Escobar realizó a partir de la una y 37 minutos del jueves 2, a Residencias Tequendama en Bogotá. El jefe del cartel se comunicó con el conmutador de la edificación pero por lo menos en dos ocasiones fracasó en su intento para que le pasaran su llamada a la suite que ocupaba su familia, pues se identificaba como periodista que deseaba entrevistar a Juan Pablo Escobar sin saber que esa mañana sus familiares habían instruído al operador del conmutador de que no pasara llamadas de periodistas. Un tercer intento le dio resultados a Escobar, quien pudo así hablar con su esposa y su hijo durante dos minutos y 25 segundos, un lapso más largo de lo acostumbrado debido a la satisfacción que el que su hijo le informara que el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de visita en Colombia, había dado unas declaraciones que dejaban abiertas las puertas para que los Escobar viajaran a El Salvador.

Esta vez fue diferente. La señal resultó muy precisa de tal manera que hacia las dos menos cuarto, la joven oficial de la Policía notificó a su superior y de inmediato se desató un operativo del Bloque. Como la ubicación del lugar donde se suponía estaba Escobar parecía tan exacta, la decisión de los hombres del Bloque fue la de enviar un grupo tipo comando, con los 17 mejores hombres de la organización. No hacían falta helicópteros, ni grandes camiones: sólo los 17 hombres mejor entrenados y armados, la élite de la élite. " Teníamos la convicción de que no podíamos fallar le dijo a SEMANA una fuente del Bloque- pues nos sentiamos aguijoneados por las últimas declaraciones del fiscal De Greiff según las cuales la caída de Escobar estaba lejana y el bloque seguía fracasando”.

Fue así como hacia las dos y 35 de la tarde llegaron al sector de Los Olivos tres furgones del Bloque de Búsqueda, usando como siempre diferentes rutas para no despertar sospechas. Al acercarse a la zona, desde una camioneta color crema que siempre acompañaba a los agentes y soldados, los equipos electrónicos ofrecieron una confirmación aun más precisa del origen de emisión de las llamadas -la casa adquirida por Escobar 15 días antes-, pues éste seguía hablando por teléfono, esta vez al parecer con un periodista a quien le estaba respondiendo un cuestionario.

En un acto de desesperación y entrega para con “El Patrón”, Agudelo salió a la calle disparando su pistola 9 milímetros, en una maniobra que pretendía distraer al comando uniformado, y darle la oportunidad a Escobar de escapar por la parte trasera de la casa. La maniobra no alcanzó a funcionar: “El Limón” cayó abatido en cuestión de segundos en el antejardín, mientras Escobar saltaba desde una ventana del segundo piso hacia el tejado de barro de la casa vecina

Pero allí lo esperaban dos hombres del Bloque, Escobar comenzó a disparar hasta agotar 12 de las 13 balas que llevaba en su Sig Sauer 9 milímetros, pero no logró escapar. Los dos efectivos del Bloque dispararon uno su subametralladora y el otro su pistola 9 milímetros con gran precisión. Tres tiros atravesaron la cabeza de Escobar, uno dc ellos por cl oído derecho. Dos balas más se alojaron en su pierna derecha, otra en el muslo izquierdo y una más arriba de la cadera. Eran las dos y 50.

El cuerpo del mayor criminal de la historia de Colombia cayó tendido sobre las tejas de barro, con las rodillas un tanto recogidas y la cabeza ensangrentada, inclinada sobre el hombro derecho. “El cuerpo hizo mucho ruido al caer sobre las tejas”, le dijo a SEMANA un hombre del Bloque. Eran los 115 kilos que había alcanzado tras meses de vivir encerrado en caletas, devorando comida a todas horas. Lucía una larga melena de su pelo negro un tanto ensortijado, y una barba que su bigote a lo Hitler no lograba completar.

En cuestión de segundos su rostro fue identificado y en poco menos de 20 minutos, se cotejaron sus huellas dactilares con las que poseía la Fiscalía. Mientras esto sucedía, el general Octavio Vargas era informado y enteraba a su vez al alto Gobierno. Por más increíble que pareciera, Pablo Escobar Gaviria había sido abatido por el Bloque de Búsqueda en un operativo de no más de 15 minutos. Todo parecía haber sucedido de modo tan sencillo que resultaba imposible no pensar en tantos miles de colombianos ilustres y anónimos que habían muerto en los últimos 10 años por cuenta de las numerosas ocasiones en que Escobar había logrado escapar. Esos 15 minutos no parecían suficientes para borrar una década de terror que había transformado para siempre a Colombia.