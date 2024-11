Petro aprovechó alumbrados navideños de Medellín para caerle a Federico Gutiérrez: “No hay que gritar ‘muera la inteligencia’”

En el evento, Fico destacó que el proyecto ‘Medellín: pesebre de luz’ es amigable con el medioambiente y vincula tecnología que no pone en riesgo el suministro de energía para los antioqueños, algo que reforzó EPM, empresa que indicó que el gasto de energía de esta megaatracción equivale a 11,3 minutos diarios.

Petro aprovecha alumbrado navideño para criticar a Federico Gutiérrez

Mientras Medellín espera el tradicional alumbrado navideño, el presidente Petro se sumó a la conversación y utilizó este tema para hablar de educación en la capital antioqueña, algo que provocó críticas en redes sociales, pues muchos le sacaron en cara no haber actuado igual cuando Daniel Quintero, ficha del petrismo, estaba al frente de la ciudad.

Al parecer, esto fue lo que llevó a Petro a manifestarse en redes sociales, espacio en el que habitualmente se muestra activo el mandatario y en el que aseguró que la administración de Gutiérrez no ha aportado recursos para la Universidad de Antioquia , algo que, según él, sí ha hecho su gobierno.

“No me opongo al alumbrado navideño de Medellín. Es lindo. Pero mientras financiamos (haciendo referencia al Gobierno nacional) la Universidad de Antioquia en un 42 %, la Alcaldía lo hace en un 0 %. Medellín progresa si su juventud se educa. No hay que gritar ‘muera la inteligencia’”, fue el mensaje de Petro, el cual acompañó con un video en el que se veía a un grupo de jóvenes gritando ‘Fico, priobo, el pueblo no es tan bobo’.