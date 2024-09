Petro, pese a retractaciones, cuestiona decisiones de la justicia. Asegura que se le están vulnerando derechos de expresión y opinión

En el documento, enviado al Consejo de Estado, se pide declarar totalmente improcedente la acción de tutela, advirtiendo que va en contravía de los derechos a la libertad de expresión y opinión que tiene Petro no como Presidente de la República, sino como ciudadano colombiano.

Sin embargo, el hecho que se hubiera presentado una acción de tutela y avalado sus pretensiones representa, según el documento, una afectación de derechos fundamentales, pero para el presidente, asegura, no ha recibido la misma protección para expresarse y opinar.

Pero, alegan, el jefe de Estado no ha recibido esta misma protección por parte de las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia. Por lo que indican que no se ha medido con el mismo rasero y al Presidente se le ha puesto en desigualdad de condiciones en este debate.

En el fallo en cuestión se indica que “no otorga la misma protección al Presidente, y, por el contrario, niega que, en el contexto de la oposición, sus expresiones puedan ser catalogadas como chocantes o inadecuadas. Eso implica que la libertad de expresión del jede de Estado no goza del mismo resguardo ante las manifestaciones que, aunque polémicas, son parte del debate público y la deliberación democrática”.

“La judicialización excesiva de la política y la aplicación desproporcionada de medidas como la acción de tutela no solo desvirtúan su propósito original, sino que también amenazan la dinámica de la discusión pública y la capacidad del Presidente para actuar y reaccionar ante la crítica”, señala.

Por esto, no dudaron en señalar que el fallo que ordenó la retractación pública afecta la “deliberación pública”, pese a los polémicos términos que se utilicen.

“Las expresiones realizadas por el Presidente no se dirigieron a una población altamente vulnerable como los y las venezolanas en condición de movilidad humana”, ejemplifica la impugnación.

Si no que se trata de un dicho que es fácilmente enmarcable como de “carácter genérico” por lo que no se puede asegurar que “vulneran garantías fundamentales, dado que son indeterminadas y no señalaron a personas o grupos específicos de la población en el que se encuentran propensos a sufrir afectaciones a sus derechos fundamentales