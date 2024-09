Nueva tutela contra Petro por llamar a las periodistas “muñecas de la mafia” llegó al Consejo de Estado

En esa primera tutela se denunció que el presidente habría violado los derechos de las mujeres y ejercido violencia y discriminación en su contra, después de que, en medio de una intervención, las llamó “muñecas de la mafia” . Las palabras del mandatario no cayeron para nada bien en varios sectores de la sociedad.

| Foto: Archivo particular

Abogado Germán Calderón España. | Foto: Archivo particular

“Algunos ciudadanos les han enviado mensajes a las mujeres periodistas colombianas para que interpongan acciones judiciales, pero no llegan más allá, por lo que, como ciudadano en ejercicio y persona natural, interpongo esta acción en pro de las mujeres agraviadas por el accionado”, dice la tutela de España.

Los organismos internacionales no han dicho nada sobre lo ocurrido el 8 de febrero, cuando los magistrados no pudieron salir del Palacio de Justicia. | Foto: guillermo torres-semana

Para la Presidencia de la República, el Consejo de Estado debe declarar improcedente la tutela porque Calderón España primero debía acudir a solicitar una retractación del presidente, no pudo acreditar quiénes eran las mujeres periodistas afectadas y no demostró cómo las declaraciones afectaron sus derechos fundamentales.

En diálogo con SEMANA, el abogado Germán Calderón España explicó que “esos argumentos no son válidos porque hace ocho días, en el caso de Petro llamando ‘asesinos’ a los que le decían ‘fuera Petro’, el Consejo de Estado dijo que no se necesitaba primero la rectificación porque no se trata de un medio de comunicación”.