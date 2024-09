“Petro pasó de las muñecas de la mafia y Pegasus, al imaginario golpe de Estado, pero lo de ahora es la tapa”

Lo anterior, luego de que Petro atacara nuevamente a los medios de comunicación y a los periodistas del país, diciendo que en Colombia no existe la comunicación social y afirmar que los medios se dedican a reproducir mentiras.

“ Cuya teoría es mentir, mentir, mentir hasta que se crea como verdad, porque esa es la mejor manera de controlar una sociedad y dominarla bajo los (preceptos) nazis, pensaba él. Los nazis siguen hoy, Ordóñez (ex procurador general) era uno, pero no es el único”, dijo el presidente Petro contra los medios de comunicación y periodistas del país.

“ En menos de dos semanas hemos pasado de las muñecas de la mafia, hemos pasado por Pegasus, hemos pasado por el imaginario de un golpe de Estado o golpe blando , pero lo de ayer sí fue la tapa. Y fue la tapa lo de ayer porque la Presidencia emite una directiva presidencial cuyo objetivo principal no era otra que lograr mejorar la interacción entre funcionarios públicos y los periodistas y acatar recomendaciones de la CIDH; y en ese escenario fue donde Petro hace tres referencias que me parecen extremadamente graves”, dijo Triana.

Por su parte, Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se preguntó en Vicky en Semana que, si el presidente Petro dice que en Colombia no hay comunicación social, debería él dar ejemplo en la manera en que se comunica a través de los diferentes canales de comunicación.

“ Él lo que busca siempre es justificar sus equivocaciones, sus problemas, su ineficiencia, generando estas cortinas de humo, este discurso, estas palabras, estos enredos, estas incongruencias, mientras el país y los colombianos no están bien y esperan es que el Gobierno dé es resultado”, señaló el congresista Garcés.

“El presidente habla como si él no fuera quien dirige el Estado. No es lo mismo ser un congresista de la oposición a dirigir el Estado colombiano y desde la dirección del Estado colombiano emprender esta persecución explícita contra las mujeres periodistas que, sin duda alguna, las pone en riesgo y esto no lo podemos olvidar”, aseveró Pedraza en Vicky en Semana.