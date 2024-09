Presidencia reveló la directiva que firmó Petro para respetar la libertad de prensa, pero el mandatario ya la violó con feroz ataque

“Como es del conocimiento de ustedes, la Constitución Política “...garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”, e igualmente, establece que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”, derechos que se acompasan con el deber de todo ciudadano de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país y propender al logro y mantenimiento de la paz ”, dice uno de los apartes de la directiva.

También agrega el documento: “en tal medida, en aras de orientar el deber que le asiste a las y los funcionarios públicos al pronunciarse públicamente, en particular, en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, incluyendo las redes sociales oficiales y las personales, en cuanto se traten asuntos asociados al cumplimiento de sus funciones, se estima pertinente establecer las siguientes directrices, para promover buenas prácticas y conductas éticas que satisfagan las responsabilidades sociales y democráticas, relacionadas con la garantía de la libertad de expresión y de prensa”.

7. No obstaculizar el ejercicio del control social y público sobre sus actuaciones y ejercicio de sus funciones.

Pero paradójicamente, el presidente Petro no duró 24 horas y ya violó esa directiva con un feroz ataque que perfiló en contra de la prensa.

En el mismo evento en donde suscribía la directiva, expresó Petro que en Colombia no existe la comunicación social, señalando que los medios del poder se dedican a reproducir mentiras hasta hacerlas verdad.

Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH le habló duró al presidente Gustavo Petro sobre la libertad de prensa: “Yo no puedo perder esta oportunidad, para decirle que esta directiva empieza por usted”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/fVyChqPoXi

“Es decir, los diferentes sectores de la sociedad no se han juntado, no han hablado, no han dialogado, se han matado. Entonces, hoy se puede restablecer una comunicación social, es decir, entre la pluralidad de la sociedad colombiana, sin negar ninguna, o tenemos que escuchar solo la comunicación del poder, como lo hizo Goebbels, que fue lo que le pregunté a usted, doctor, director de la Flip. Y si Goebbels estuviera hoy, ¿se protegería Goebbels? Fue mi pregunta”, expresó Gustavo Petro.