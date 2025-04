Petro y su particular declaración sobre la inseguridad en Colombia: “no quiere decir que estemos en el paraíso”

Durante el primer encuentro de comandantes de la Policía Nacional en el 2025, que tuvo lugar este jueves en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro Urrego, ofreció unas declaraciones sobre seguridad en Colombia. “La prensa como vive de la chiva del día pues deja, hace que la gente se olvide y nos traza, por ejemplo, cosas como que estamos viendo una crisis de seguridad cuando no es cierto. Y desvaloriza el trabajo, digamos por mantener una relativa seguridad cuando comparado en el tiempo ha sido exitoso”, aseguró.

“Habría que ver por qué, porque si ustedes cogen las tasas del 93 en Medellín y Bogotá, Medellín conquistó en ese año la tasa de homicidios más alta del mundo, no solo de ese año, sino desde ahí hasta el momento: 400 homicidios por cada 100,000 habitantes, más o menos. Y Bogotá llegó casi a 100, 93, 89, algo así, en el año 93. Cali no tengo el dato aquí. 90 fue, por 100.000 habitantes. Entonces, comparado eso con las cifras de hoy, pues indudablemente nos traza un éxito de la sociedad y el estado colombiano, que bien amerita decir, analizar y publicar”, agregó el mandatario colombiano.

“Quiere decir esto que más o menos en el resto de la del país las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa no es, no quiere decir que estemos en el paraíso, pero no es una crisis, un caos, digamos, de seguridad. Tenemos un problema en tres ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia”, agregó el jefe de Estado. “Las estadísticas de este año nos muestran, mirado por capitales, que ha crecido el homicidio en estos dos meses respecto a hace un año por tres ciudades, tres ciudades. En su orden Cali, 50 homicidios más en dos meses. Bogotá, que era la que siempre caía. En segundo lugar, 34 homicidios más y Pereira, que tiene 29 homicidios más. Casi equipara a Bogotá en términos absolutos, es decir, en términos relativos, Pereira está viviendo algo que, aquí aparecen los datos. Si yo descontara, si estas tres ciudades no hubieran subido sus homicidios, hubieran quedado en cero la tasa de homicidios de Colombia hubiera bajado y sustancialmente en estos dos meses”, agregó Petro.

El presidente, Gustavo Petro, en el denominado 'Primer Encuentro de Comandantes de la Policía 2025', en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco José de Paula Santander Omaña, en Bogotá | Foto: Fotografía: Ovidio González - Presidencia de la República

“Yo he preguntado este tema de Bogotá porque yo fui alcalde de Bogotá, cuando fui alcalde de Bogotá pues disminuía la tasa de homicidios y venía disminuyendo desde el 93, alcanzó a disminuir otros años después, estábamos por debajo de Medellín y todo cambió. Entonces, esa posibilidad de llegar a menos de 10 desapareció los últimos 3, 4 años. Y Medellín nos ganó ya, nos ganó y digo porque yo fui alcalde de Bogotá. Medellín no me quería mucho. Y siento como propia las estadísticas de Bogotá. Entonces, en Bogotá está pasando algo diferente que no estaba antes.

En Cali, pues Cali sí, pero está ascendiendo y Pereira está viviendo o una guerra de bandas o una toma de bandas, pero Pereira está en unos niveles de homicidio mucho más altos que incluso lo que está sucediendo en Cali y en Bogotá. Tres ciudades. Amerita una estrategia”, aseguró.

“No estoy muy convencido y quisiera saberlo si el homicidio en Bogotá tiene que ver con bandas que se han sofisticado, que no son las mismas de cuando yo era alcalde, que era con puñaletas, si acaso un revólver, de pronto está ya están de otra manera. ¿Qué papel juega el Tren de Aragua, ahora que se volvió famoso con Trump? El tren de Aragua es una banda delincuencial. Y las bandas delincuenciales que se mueven en los barrios populares, no en los barrios ricos de la ciudad, pero la banda se mueve en el barrio popular. Tiene una engarza en la juventud que vive en esos barrios populares y la característica general de la juventud de esos barrios es exclusión. No tienen para la universidad. En Bogotá terminan el bachillerato, en otras ciudades, no. No tienen futuro. Nada les dice que tienen una oportunidad, no hay programas y un elemento que debe contenerse por costumbre, por todo esto de las guerras de las drogas, el policía del barrio persigue al joven del barrio a ver si tiene un comiso en el bolsillo. Eso produce un choque personal entre el policía del barrio y el joven del barrio. A veces la joven del barrio. Y va produciendo lo que vimos hace unos años de estadillo juvenil que no va contra el poder, que no va hacia la política, que no va hacia los grandes centros del poder, sino que va hacia el CAI”, aseguró.

El mandatario refirió así a sus indicadores económicos, omitiendo hablar de la compleja situación de orden público en otras regiones del país e insistiendo en que las personas que integran el denominado Tren de Aragua son jóvenes sin oportunidades. De igual manera, sostuvo que en su alcaldía de Bogotá los indicadores sobre los que refirió fueron positivos.

“Y me aparecen dos, tres más con importancia que tiene que ver con el conflicto que podríamos llamar ya de tipo armado, de alto nivel armado, Norte de Santander, el mayor: 101 homicidios más. Esto ya sabemos qué es. Esto se llama ELN y venganza contra el ELN porque ahí se está desatando una guerra”, dijo. “Las cifras dan para mucho, pero también lo podríamos leer desde esa perspectiva. Y si yo le sumo, pues lo de las tres ciudades que hemos mencionado, más Guaviare, Meta, entonces tengo otro conflicto armado ahí, otra guerra de menor dimensión que la de Catatumbo, pero está ahí, pues entonces ya sabemos por qué está subiendo un homicidio en Colombia. Está subiendo por fenómenos que tienen que ver con estas tres capitales y está subiendo por la guerra en algunos, no en todos: Catatumbo, Meta y Guaviare entre organizaciones dedicadas a la economía ilícita. Luego ahí tenemos que actuar”, aseveró.

“Pero digamos el mapa del crecimiento de la violencia en términos de tasa de homicidios no está complejo. Lo que está complejo es la solución, está concentrado geográficamente. Se puede dominar, esa geografía es mucho más pequeña que todo el país, es más controlable si se trazan estrategias diferenciadas territorialmente para contener el homicidio”, acentuó.