Gustavo Petro alertó que si Trump “aprieta más” a Venezuela, saldrían 5 millones de migrantes venezolanos hacia Bogotá

“La juventud barrial —y aquí entonces hago un paréntesis, un capítulo, la que es de origen venezolano, traída por todos los flujos de migración— está más excluida que el joven colombiano que está en ese mismo barrio. Y si la respuesta es afirmativa, porque yo creo que la respuesta es afirmativa, entonces tenemos las bases de una delincuencia más avanzada desde el punto de vista de delincuencia común, que puede llamarse Tren de Aragua o lo que sea, porque el nombre es lo de menos, sino porque puede estar explicando por qué Bogotá está creciendo en sus niveles de homicidios, en guerras —que incluso pueden llamarse—, yo no llamaría étnicas, sino de niveles de exclusión de juventudes en un mismo barrio”, aseguró Petro.

A renglón seguido, el jefe de Estado manifestó: “Por tanto, la ausencia de una política de inclusión juvenil en Bogotá es apenas una hipótesis porque no tengo datos para decir que es así. Solo por mi conocimiento de lo que era antes, puede estar fallándose eso tontamente”.

“Que no trace frontera y eso no es un problema de la Policía, aunque nos puede ayudar en cosas; esto es un problema que hay que hablar con el alcalde porque este guarismo no nos va a disminuir si sigue así la cosa”, dejó sobre la mesa.